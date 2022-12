Kortrijk wint met project ‘Sportrijk’ Vlaamse #sportersbelevenmeer-award

Eind vorige week reikte Sport Vlaanderen in Gent opnieuw de #sportersbelevenmeer-awards uit aan steden en gemeenten die extra inspanningen hebben geleverd om beleving toe te voegen aan hun sportactiviteiten. Stad Kortrijk was één van de laureaten.

Tijdens deze huldiging deelde Sport Vlaanderen de meest originele en inspirerende initiatieven met alle aanwezigen. Deze konden met hun stemgedrag ter plaatse de winnaar onder de genomineerden bepalen. Kortrijk kon de eerste prijs wegkapen in de categorie ‘Sporten zonder drempels’. Het project ‘Sportrijk’ haalde het vanwege de drempelverlagende en toegankelijke manier waarbij maatschappelijk kwetsbaren aan sportkledij/materiaal kunnen geraken.

Sportrijk

Sportrijk werkt met een abonnement binnen het concept van de Deelfabriek. Voor 10 euro ben je een jaar lid en krijg je 10 punten. Met het abonnement kan je kledij en kleine spullen zoals rackets en halters ontlenen. Het is ook mogelijk groot materiaal (bv. een fitnesstoestel) te gebruiken. Je kan ook punten verzamelen door sportmateriaal of -kledij binnen te brengen.

Tijdens de openingsuren kan iedereen sportkledij en -materiaal schenken aan de winkel van Sportrijk in de Deelfabriek. Ook zijn er op verschillende sportlocaties ‘kledijbakken’ waar clubs en individuele sporters tweedehandse sportkledij kunnen schenken aan Sportrijk. Daarnaast is ook een structurele samenwerking met vb. Decathlon Kortrijk en KV Kortrijk die vaak kledij aanleveren.

“We zetten met de sportdienst bewust in op het toegankelijk maken van sport. De hoofdprijs in deze bijzondere categorie ‘Sporten zonder drempels’ wegkapen, is dan ook het beste bewijs dat wij hier beleidsmatig veel belang aan hechten”, zegt schepen van Sport Wouter Allijns.

“Met 238 abonnees en 40 bezoeken per openingsmoment elke woensdagnamiddag is het aanbod van Sportrijk ondertussen goed gekend bij de bezoekers van de Deelfabriek. In 2023 verhuist de Deelfabriek bovendien naar zijn nieuwe locatie in de Rijkswachtstraat. Daar zal het project met goeie ondersteuning van de stad verder kunnen groeien”, vult Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang, aan.