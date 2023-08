Karel Sabbe zet wereldrecord voor snelste doortocht van Verenigde Staten terug op zijn naam in 46 dagen

Anzegemnaar Karel Sabbe (33) heeft op 46 dagen tijd de Pacific Crest Trail afgelopen. Dat is maar liefst 4.286 kilometer door de Verenigde Staten van de grens met Mexico tot Canada. Het is de snelste tijd waarin het parcours ooit gelopen werd en dus een absoluut wereldrecord. Sabbe wilde het oorspronkelijk binnen de 50 dagen doen, maar deed het dus heel wat beter dan zijn verwachtingen. Hij finishte in (de nog niet bevestigde tijd van) 46 dagen, 12 uren en 56 minuten.

Karel Sabbe afkomstig uit Waregem is naast zijn job als tandarts ook een fervent ultraloper. In de afgelopen jaren ging Karel heel wat grote uitdagingen aan en kon hij al mooie dingen aan zijn palmares toevoegen. Zo liep hij in 2018 de 3.500 kilometer van de Appalachian Trail uit in het Appalachen-gebergte in de Verenigde Staten in maar liefst 41 dagen, 7 uur en 39 minuten. In 2021 legde Karel een tocht door de Alpen van maar liefst 2.650 kilometer lang af in 30 dagen 8 uur en 57 minuten.

Dit jaar nog liep Karel als eerste Belg ooit de loodzware Barkley Marathons uit in de Verenigde Staten. Dat is een wedstrijd van 160 kilometer, waarbij lopers zelf hun weg moeten zoeken en binnen 60 uur de finish moeten halen. En nu liep Karel al voor de tweede keer de Pacific Crest Trail uit en dat op minder dan 7 weken tijd.

Wat is de Pacific Crest Trail? De Pacific Crest Trail is al bijna honderd jaar een begrip onder wandelaars. Het pad in het westen van de Verenigde Staten loopt van de grens van Mexico tot aan Canada, langs onder meer Californië. Daarbij ga je door de Sierra Nevada en het Cascadegebergte. Goed voor 4.286 kilometer, met een hoogteverschil van ongeveer 4.000 meter.

Zo zagen de voeten eruit van Karel Sabbe toen hij in 2016 de Pacific Crest Trail afliep. © Twitter

Karel had de Pacific Crest Trail al eens uitgelopen in 2016. Toen legde hij de 4.286 kilometer af in 52 dagen, 8 uur en 25 minuten tijd, destijds al een wereldrecord. Dat record werd in 2021 verbroken door een Nederlander die er 51 dagen over deed. Maar dat knaagde duidelijk aan Karel. In 2022 deelde hij een foto op Strava, waarbij hij liet vallen dat hij ooit wilde terugkeren om zijn record terug te pakken. En met succes nu. Want Karel kon de toch afleggen in maar liefst 46 dagen.

Niet zonder slag of stoot

De tocht verliep voor Karel niet zonder slag of stoot. In het begin was het voor hem en zijn team door de hitte zoeken naar een goed ritme van lopen en slapen en hoe het heetste moment van de dag te vermijden. Maar Karel en zijn team gingen door wind en weer verder, ook door de sneeuw op de hogere pieken. Tijdens de laatste dagen moest hij zelfs een omweg nemen van ongeveer 110 kilometer door een bosbrand in de buurt, waardoor hij met nog wat extra kilometers op de teller eindigt.

Maar Karel bleef doorheen de tocht vrolijk en volhardend. Zo huppelde hij het nieuwe stuk in na al 850 kilometer. Langs het parcours werd hij ook aangemoedigd door een team van vrienden en familie. Maar ook heel wat supporters en andere ultralopers in de VS wachtten hem op en liepen al dan niet een stuk met hem mee. Via sociale media probeerde het team regelmatig een update te geven over het verloop van de tocht. En ook de gezonde snacks kwamen zeker aan bod:

(Lees verder onder de Instgrampost)



Het team van Karel

Links in het blaux zie je Karel, met rechts ernaast Anna. Henri staat helemaal rechts terwijl het team wat afkoeling zoekt tijdens de hete dagen. © Instagram

Tijdens de Pacific Crest Trail werd Karel ondersteund door een team van fantastische mensen, zoals hij ze zelf ook beschrijft op sociale media. Kobe is een loopcoach, die Karel helpt om het tempo te houden doorheen de tocht. Henri kent Karel al van in het middelbaar, hij ontwierp de site, waarmee mensen Karel konden volgen en hielp hem ook het tempo te behouden.

Anna is de nicht van de vrouw van Karel en reed mee met de auto langs het parcours. Zij verzorgde het eten, de drank en stond in voor alle andere nieuwe voorraden en benodigdheden. Erik hielp in het eerste deel van de tocht mee om met Karel het ritme aan te houden.

Maar ook de familie van Karel was erbij. Zo volgden zijn ouders Vivianne Vanlerberghe en Peter Sabbe mee het avontuur samen met het zoontje van Karel, Jack (3). En ook zij waren naast hun rol als supporter van dienst. “Wij doen de was. Om de vier dagen krijgen we een grote zak stinkende sportkleren en kousen mee”, lacht Vivianne. “Karel is moe en mager. Je ziet zijn ribben liggen, maar zijn voeten zien er nog goed uit. Wij hebben hier mee rond gereisd en konden genieten van de gezellige stadjes en mooie natuur. Ongeveer om de twee of drie dagen kwamen we Karel tegen. Het was dan telkens schitterend om te zien hoe Jack zijn papa tegemoet liep of fietste en naar hem riep. Dat gaf hem duidelijk extra motivatie”, besluiten Vivianne en Peter trots.

🥳🥳🥳We did receive the confirmation that #KarelSabbe reached the Northern Terminus.

The unofficial #FKT on the #PCT is 46 days 12 hours 56 minutes

🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾 pic.twitter.com/gtuYHVlWG0 — Frank Decorte (@FrankDecorte) August 26, 2023