Ultraloper Karel Sabbe huppelt kilometer 850 in na 9 dagen lopen in de woestijn voor wereldrecord op Pacific Crest Trail

Karel Sabbe, de ultraloper uit Anzegem is goed op weg om zijn wereldrecord op de Pacific Crest Trail terug te veroveren en huppelde na 9 dagen lopen door de woestijn zijn 850ste kilometer in. Die trail is een route in de Verenigde Staten van maar liefst 4.268 kilometer van de grens met Mexico in het zuiden tot de grens met Canada in het noorden. Karel legde die al eens succesvol af in 2016, maar zijn record als snelste werd hem afgenomen. Nu wil Karel de volledige route afwerken in 50 dagen tijd.

Op 10 juli is ultraloper en tandarts Karel Sabbe uit Vichte, een deelgemeente van Anzegem opnieuw begonnen aan de Pacific Crest Trail in de Verenigde Staten. Karel liep die weg al eens af in 2016 op 52 dagen tijd. In 2021 echter werd zijn record verbroken door een Nederlander, iets wat Karel duidelijk dwars zat.

Ondanks de hitte in de Verenigde State en dat Karel veel ‘s nachts loopt wanneer het koeler is, gaat de tocht goed vooruit. © Strava

Daarom besloot hij om dit jaar na zijn topprestatie op de Barkley Marathons in de Verenigde Staten opnieuw naar de VS te vliegen om zijn record voor de snelste om de Pacific Crest Trail af te leggen terug te nemen. Deze keer wil hij de 4.286 kilometer afleggen op slechts 50 dagen tijd. Daarvoor moet hij ongeveer 90 kilometer per dag afleggen op een loodzwaar parcours met 4.000 hoogtemeters.

Huppelpasje

Ondanks dat het heel warm is in de VS en hij veel ‘s nachts loopt om de ergste hitte te vermijden, gaat het goed vooruit voor Karel. Na 9 dagen lopen in de woestijn heeft hij al 850 kilometer, wat neerkomt op 94 kilometer per dag.

En die 850ste kilometer legde hij al huppelend af, net zoals hij dat had gedaan tijdens zijn eerste avontuur van de Pacific Crest Trail. Een iconisch moment, dat vinden ook de reisgezellen van Karel. “Heeft hij dat dansje nu ingestudeerd?” vragen ze zich af, terwijl op de achtergrond het liedje ‘Friday’ weerklinkt.