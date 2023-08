Kleine Jack (3) volgt papa Karel Sabbe tijdens zijn recordpoging van Mexico naar Canada

Ultraloper Karel Sabbe (33) begon op maandag 10 juli aan zijn recordpoging op de Pacific Crest Trail, een Amerikaans wandelpad van Mexico tot Canada. De Waregemnaar hoopt in een kleine vijftig dagen de meer dan 4.200 ruwe en uitdagende kilometers af te leggen. Zijn ouders volgen het avontuur van dichtbij, samen met Karels grootste fan en motivatie: de driejarige Jack. “Hij loopt hem tegemoet in het bos en roept ‘Papa! Papa!’, dat is schitterend om te zien.”

‘Moe. Mager. Gelukkig. Sterk. 2.000 mijl (3.218 kilometer) afgelegd. Nog 650 mijl (1.046 kilometer) te gaan.’ Op de laatste update zien we een magere en dik bebaarde Karel Sabbe. Maar zijn ogen schitteren van enthousiasme en begeestering. De Waregemse tandarts – die als trainingstussendoortje graag een marathon nuttigt – is op weg naar een fenomenale recordtijd en nieuwe ‘Fastest Known Time’ op de Pacific Crest Trail.

“Je ziet zijn ribben liggen, maar zijn voeten zien er nog goed uit”, vertelt mama Vivianne Vanlerberghe. Samen met haar man Peter Sabbe en kleinzoon Jack volgt ze het sportieve avontuur van Karel in de Verenigde Staten. “We gaan mee tot aan de grens met Canada, zeker en vast. Het is super plezant om het van dichtbij te kunnen volgen.”

Kratermeer

De drie reizen rustig, en genieten onderweg van de fraaie natuur en de gezellige stadjes. “De Westkust is bijzonder mooi en de meren hier zijn prachtig. We hebben Crater Lake bezocht, dat kratermeer is van een ongelooflijke schoonheid.”

Karel zelf zien ze om de twee of drie dagen. “Dat is heel leuk. Dan voegen we ons bij zijn crew die hem dagelijks bijstaat en enkele supporters. Want op diverse plaatsen op de trail zijn er wandelaars die hem opwachten en aanmoedigen.”

Karel loopt bijna 100 kilometer per dag. Hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt, zoontje Jack is niets anders gewoon. “Papa loopt naar Canada”, roept hij door de telefoon. “Jack is de vedette als we Karel opwachten”, gaat Vivianne verder.

“Dan toert hij met zijn loopfietsje door de bossen. Soms wandelen we Karel tegemoet, dat is schitterend om te zien. Dan roept Jack heel luid om zijn papa, die plots extra motivatie vindt en zijn zoon trakteert op een innige omhelzing.”

Stinkende sportkleren

De crew is dag en nacht in de weer om de ultraloper te voorzien van eten, drinken, verse kledij en slaapplekken in de natuur. Kobe en Henri lopen soms zelfs passages mee, zoals over de besneeuwde bergpassen in Californië. Ook Vivianne en Peter zijn van dienst. “Wij doen de was. Om de vier dagen krijgen we een grote zak stinkende sportkleren en kousen mee”, lacht Vivianne.

Karels crew loopt soms enkele passages mee.

De 33-jarige Sabbe is al lang niet meer aan zijn proefstuk toe. Midden maart liep hij de onmenselijke Barkley Marathons nog uit, als 17de persoon ooit. In 2016 liep hij al eens van Mexico naar Canada, toen legde hij de Pacific Crest Trail af in 52 dagen, 8 uur en 25 minuten. Die recordtijd werd ondertussen verbroken, maar zal eind augustus hoogstwaarschijnlijk weer aan Karel toebehoren.

Kleine Jack volgt met zijn grootouders Vivianne Vanlerberghe en Peter Sabbe in het spoor van papa en zoon Karel Sabbe.

“De vorige keer waren wij ook mee”, vertelt papa Peter. “Maar dat kan je echt niet vergelijken. Nu is het een sportieve activiteit, met de juiste begeleiding en kennis. In 2016 was het eigenlijk heel amateuristisch, enkel met zijn beste vriend Joren als crew.”

“Iedereen staat ervan versteld hoe goed Karel er nog uitziet na ondertussen 37 dagen. Tijdens zijn vorige poging hadden we vaak goesting om te zeggen dat hij moest stoppen; hij kon op momenten bijna niet meer wandelen.”

Jack duimt mee dat zijn papa het record kan verbreken.

“Maar hij amuseert zich, is op-en-top voorbereid en weet telkens wat hem te wachten staat. Het is een plezier om Karel en zijn crew bezig te zien.” Jack kan bij thuiskomst alvast pronken met een prachtige reis. “Het is een sportief kereltje. Het kampvuur en de plekken waar ze overnachten, vindt hij geweldig.”

“Jack wil telkens bij zijn papa in de tent slapen, maar dat kan helaas niet. Hij zal net als zijn vader een grote natuurliefhebber worden. Karel heeft al beloofd dat ze thuis samen in de tuin zullen kamperen.”

