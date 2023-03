Karel Sabbe uit Anzegem begint aan vijfde ronde van extreme Barkley Marathon: nog nooit zo ver geraakt

Ultraloper Karel Sabbe uit Anzegem begon na 46 uur en 59 minuten aan zijn vijfde ronde van de Barkley Marathon in de Verenigde Staten. Zo ver is hij nog nooit geraakt. De wedstrijd bestaat uit 5 rondes van 32 kilometer, in totaal 160 kilometer, op een gevarieerd terrein van steile heuvels, dichte bossen en modderige paden. De deelnemers moeten zelf met een kaart en kompas hun weg zoeken en binnen de 60 uur de finish bereiken. Nog maar 15 mensen konden de marathon uitlopen. Als alles vlot verloopt, zou hij deze nacht rond 3 uur moeten aankomen!

Karel Sabbe, afkomstig uit Waregem doet nu voor de derde keer mee aan de extreme Barkley Marathons in het Frozen Head State Park, Tennessee in de Verenigde Staten. Het is al de 35ste keer dat de wedstrijd plaats vindt en nog maar 15 mensen konden hem uitlopen. De schoonbroer, kinesist en mentale coach van Karel liet aan het thuisfront weten dat hij aan de vijfde ronde begon met ‘vuur in zijn ogen’.

Message from #JoenBiebuyck, his brother in law, best friend, kine, mental coach, only crew member,….

“FIRE IN HIS EYES 🤩🤩” #bm100 pic.twitter.com/T6pF20k0SS — Frank Decorte (@FrankDecorte) March 16, 2023



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Vorig jaar moest Karel voor de tweede keer al opgeven. Hij werd toen door een politieauto terug gebracht. Na een korte stop riep de organisatie Karel toe “No cop cars”!

#KarelSabbe passed the Watertower about 1 hour after the first group of 4 runners. Did he take one his famous powernaps?

He never reached that point in his previous participations and still looks very good. #BM100 pic.twitter.com/0mrCRwlR5y — Frank Decorte (@FrankDecorte) March 16, 2023