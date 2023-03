Ultraloper Karel Sabbe uit Anzegem doet voor derde keer mee aan extreme Barkley Marathons: 160 kilometer in 60 uur met kaart en kompas

Ultraloper Karel Sabbe uit Anzegem doet nu voor de derde keer mee aan de extreme Barkley Marathons in de Verenigde Staten. Daarvoor moet hij 160 kilometer lopen op een gevarieerd terrein van steile heuvels, dichte bossen en modderige paden met alleen een kaart en een kompas. En dat in zestig uur tijd. Het is al de 35ste keer dat de wedstrijd plaats vindt en nog maar 15 mensen konden hem uitlopen. Vorig jaar moest Karel voor de tweede keer al opgeven.

Na zijn deelnames in 2019 en 2022 aan de Barkley Marathon in het Frozen Head State Park, Tennessee in de Verenigde Staten doet Karel Sabbe, oorspronkelijk afkomstig uit Waregem dit jaar opnieuw mee. Karel start nu aan de grote uitdaging om 5 lussen van elk 32 kilometer te lopen door bossen, steile heuvels en modderige paden. In 60 uur tijd moet hij met kaart en kompas de wedstrijd zien af te ronden.

“Nog maar 15 mensen konden in de afgelopen 35 edities de Barkley Marathon uitlopen”

Bij zijn vorige deelnames was Karel telkens de laatste man, die nog bezig was met de race. Dat hij een doorzetter is, staat dus al vast. Als het hem deze keer lukt, zou Karel de zestiende persoon zijn sinds het begin van de marathon, die hem kan uitlopen. Ondertussen is het al zeven jaar geleden dat iemand nog de wedstrijd kon uitlopen.

Voorbereidingen

Karel heeft zich goed voorbereid op deze marathon. Hij ging trainen in Gran Canaria, waar hij op zes dagen tijd maar liefst 25.000 hoogte meters aflegde. En ook in België trainde hij op hoogte door zijn eigen Karel Sabbe-berg in Gent tientallen keren op en af te lopen.

Hij is een ervaren ultraloper en liep onder andere al in 2016 de Pacific Crest Trail en in 2018 de Appalachian Trail, waar hij telkens het wereldrecord verbrak. Dat wordt dus duimen de komende dagen voor Karel!