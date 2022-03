De Container Cup is terug met… duels

Vanaf maandag 28 maart is De Container Cup terug te zien op Play4. Deze keer zetten presentatoren Wesley Sonck en Pedro Elias alles in op duels tussen 30 topsporters en 8 bekende Vlamingen.

De zeven proeven van het succesprogramma blijven dezelfde, maar dit keer focust elke aflevering een specifiek duel tussen twee topsporters of BV’s met een band. Persoonlijk of sportief. De toss bepaalt telkens wie als eerste de container mag betreden. De tegenstander kan de prestatie live volgen vanuit de kleedkamer van de Rode Duivels en kan eventueel zijn tactiek aanpassen op basis van wat hij/zij gezien heeft. De twee kroonprinsen van het Belgische wielrennen – Florian Vermeersch en Mauri Vansevenant – bijten de spits af.

Wie breekt het record?

Lopen, monkey bars, golfen, roeien, schieten, bankdrukken en fietsen. Dat zijn alle disciplines waarin iedereen moet uitblinken om recordhouders Ward Lemmelijn en Paulien Couckuyt te kunnen kloppen. Bij de vrouwen nemen onder meer kersvers wereldkampioene vijfkamp Noor Vidts, bronzen olympische medaille shorttrack Hanne Desmet en ex-wereldkampioenes veldrijden Lucinda Brand en Sanne Cant de handschoen op. Bij de mannen komen onder anderen judozwaargewicht Toma Nikiforov, triatleet Jelle Geens, ultraloper Karel Sabbe en roeier Ruben Claeys in actie. Verder zien we nog West-Vlamingen als Eli Iserbyt en Joran Wyseure passeren.

Dominique Van Malder mag het opnemen tegen Kamal Kharmach. © Play4

Bij de duels onder bekende Vlamingen zien we onder meer Kamal Kharmach versus Dominique Van Malder, Tanja Dexters versus Julie Vermeire en minister Benjamin Dalle versus minister Ben Weyts.

‘De Container Cup’, vanaf maandag 28 maart om 20 uur op Play4.