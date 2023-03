“Het wordt zaak voor Soudal – Quick-Step om zich nog eens als een échte roedel wolven te presenteren”

Vandaag de E3 Saxo Classic, zondag Gent-Wevelgem en volgende week Dwars door Vlaanderen. Koersen die het merendeel van het peloton maar wat graag op zijn palmares zou willen. Al zijn het anderzijds ook niet meer dan opstapjes richting Vlaanderens mooiste volgende week zondag. Pas dan zal de topvorm er moeten zijn, pas dan zijn er geen excuses meer en moet er gepresteerd worden. Al is het vanaf vandaag wel al gedaan met verstoppertje spelen. Wie vandaag, zondag of woensdag moet afhaken op de belangrijke momenten, zal er ook volgende week zondag aan zijn voor de moeite. Want dan zullen Wout, Mathieu en Tadej waarschijnlijk weer al hun concurrenten aan gort rijden.

We kunnen ons alleszins voorstellen dat de spanning in de Shamrock in Tielt, de uitvalsbasis van Soudal-Quick-Step, dezer dagen te snijden is. De blauwe brigade mag dan wel goed op dreef zijn in het buitenland en Patrick Lefevere mag dan wel prediken dat de balans pas na Luik-Bastenaken-Luik opgemaakt wordt, toch zou het wel heel pijnlijk worden, mocht the Wolfpack de komende dagen (opnieuw) weggeblazen worden. De ploeg die de afgelopen jaren dé autoriteit was in het voorjaarswerk die voor het tweede jaar op rij achter de feiten aanholt op Vlaamse wegen? Dat kan zelfs een zege in Luik niet verdoezelen.

Yves Lampaert en co weten dan ook wat hen te doen staat de komende dagen. Man tegen man wordt het een quasi onmogelijke opdracht om Van Aert, Van der Poel of Pogacar te kloppen. Het wordt daarom zaak voor de ploeg om zich nog eens als een échte roedel wolven te presenteren, en niet als een kudde tandeloze, makke lammetjes. Eenvoudig wordt het niet en zonder zege zal de balans niet per se negatief zijn, maar dat het beter zal moeten dan een elfde plaats voor Julian Alaphilippe in Milaan-Sanremo, een dertigste plaats van Andrea Bagioli in de Strade Bianche, een negende stek voor Fabio Jakobsen in Kuurne en een zesde plek voor Davide Ballerini in de Omloop is een understatement. En daar verandert een derde plek voor Lampaert in de Classic Brugge – De Panne ondanks een sterke prestatie weinig aan.