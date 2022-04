Brugse Poorter voor Hans Vanaken en Charles De Ketelaere

Het Verbond van Brugse Sportjournalisten reikte vrijdagavond de jaarlijkse Brugse Poorter uit. Omwille van corona gebeurde dit de voorbije twee jaar niet en ging het dus om een dubbele gebeurtenis. De trofee werd overhandigd aan Hans Vanaken voor 2019 en voor 2021 aan Charles De Ketelaere, beiden van Club Brugge.

Voor 2020 werd er niemand genomineerd. De trofee van verdienstelijke sportfiguur voor hun actieve loopbaan ging naar triatleet Marino Vanhoenacker (2019) en basketbalfiguur Roger De Koster (2021).

De avond in restaurant Weinebrugge in Sint-Michiels werd bijgewoond door sportschepen Franky Demon. In de loop der jaren is de erelijst van de Brugse Poorter, met een trofee van de hand van Fernand Vanderplancke, alleen maar rijker geworden.

“Hans Vanaken en Charles De Ketelaere symboliseren een beetje de Brugse dominantie. Hans tweevoudig gouden schoen en Charles als eventuele toekomstig winnaar van die trofee”, opent voorzitter Jacques Sys.

Niet te voorspellen

Hans Vanaken is ondertussen zeven jaar een ‘Bruggeling’ en met de gezinsuitbreiding op komst heeft hij het er naar zijn zin. “Maar voetbal is niet te voorspelen”, klinkt hij.

“Je weet dus niet wat er in de zomer kan komen. Ik ga niet uitsluiten om ooit eens in het buitenland te kunnen voetballen, maar er zal binnen ons gezin en familie toch heel goed over nagedacht worden, wat voor ons de beste keuze zal zijn.”

Het gaat de middenvelder voor de wind, nu hij ook deel uitmaakt van de Rode Duivels en met Club Brugge richting Champions play-offs trekt. “Het blijft een competitie op zich. Alles begint bijna opnieuw. We moeten proberen zo goed mogelijk te starten en Union onder druk zetten. Daarnaast dienen we rustig te blijven als het in een wedstrijd eens tegenzit. Club is als ploeg ervaren genoeg om die play-offs tot een goed einde te brengen.”

Droom uitgekomen

Zijn ploeggenoot Charles De Ketelaere werd eerder reeds verkozen tot sportman in zijn stad Brugge en heeft zich ontbolstert tot één van de betere spelers in de Belgische competitie.

“Mijn droom als profvoetballer is uitgekomen, ook al werd ik nooit door iemand in die richting gepusht. Het is iedere dag keihard werken, afzien, maar misschien niet vergelijkbaar met iemand die aan duursporten of triatlon doet, zoals Marino hier.”

Over zijn toekomst blijft De Ketelaere nuchter. “Aan alles is een risico verbonden. Je moet daar dan een berekend risico van maken. Maar ik kijk alleszins zeer nieuwsgierig uit naar wat er komt.”

Fantastische tijd

Marino Vanhoenacker is tot op heden de enige triatleet die in alle bewoonde continenten een Ironman won. ‘Bink’, werkzaam bij defensie op de Vliegbasis Koksijde waar hij aan professionele wacht doet, houdt zich nu onder meer bezig met het begeleiden van een handvol triatleten.

“Ik heb een fantastische tijd meegemaakt”, vertelt de Jabbekenaar die zijn sport niet echt beschouwt als zijn job, maar als een hobby. “Het vele afzien mis ik niet, het leuke aan afzien wel. Alsook die supermomenten die ik had.”

Vanhoenacker won maar liefst zevenmaal de Iron Man van Klagenfurt in Oostenrijk. Ook de Iron Mans van Florida, Maleisië en Zuid-Afrika. Net als tweemaal zilver en éénmaal brons op het WK lange afstand en brons in Hawaï. Maar de mooiste, is toch zijn wereldrecord in 2011.

Toen finishte hij een Iron Man in minder dan 7 uur en 46 minuten. “Ik sport nu nog tussen de twee en vijf keer per week. Ik zet het niet meer in mijn planning”, aldus Vanhoenacker.

Blijven beheersen

Roger De Koster is van origine een Antwerpenaar waar hij opgroeide nabij de Bosuil achter de goal van Wim Coremans. Hij wilde keeper worden maar het werd basketbal als uiteindelijk een coryfee van Avanti Brugge.

Deze club bracht hem destijds naar de Breydelstad en zo is hij in combinatie met zijn job als onderwijzer in Ter Groene Poorte in Brugge gebleven, als lid en aanvoerder van de nationale ploeg en later als basketbalcoach en voorzitter van de damesploeg van Avanti.

“De hele evolutie, met ook onder andere cursussen geven aan de Vlaams trainersschool en kampleider bij basketbalkamp Leuven, zoals nu nog steeds, blijven mij beheersen.”

