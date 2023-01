Yarick Brussen (Kortrijk Spurs) kijkt uit naar de match op Waregem: “Geen last van derbystress”

Zaterdagavond trekken de Kortrijk Spurs naar De Treffer bij ION Waregem met de bedoeling de eerste ronde als leider te kunnen afsluiten. Dubbelemeter en rebounder bij uitstek Yarick Brussen is Nederlander en heeft totaal geen last van die derbystress.

Wie het basket een beetje volgt, weet dat er een gezonde sportieve spanning hangt tussen Waregem en Kortrijk, zowel bij de dames als bij de heren. Waregem bleef sportief wat onder de verwachtingen en slaagde er niet in om de top vier te halen. Kortrijk liet een paar steken vallen, maar kan het eerste deel van de competitie als leider van de groep afsluiten, mits winst zaterdag op Waregem. Huidig Waregem-coach Jeroen Debaveye is tevens ex-coach van Kortrijk, wat de derbyspanning nog wat opdrijft.

Pijnlijk nieuws

Tijdens de match in Neufchâteau op 15 januari viel Mathieu Coucke geblesseerd uit: “Vorig jaar had ik al eens de ligamenten gescheurd aan de andere voet en de blessure leek me minder erg dan toen. Ik stelde de coach al gerust dat ik binnen een paar weken weer klaar zou zijn. Helaas bij de check-up met de scanner bleek de enkel wel degelijk gebroken, plus ligamenten gescheurd. Twee maanden out was het pijnlijke verdict. Maar we blijven niet bij de pakken zitten. Sinds vrijdag is het gips eraf en krijg ik iets waarop ik al wat kan steunen. Samen met fysio Jelle Dutoit werken we dagelijks om de conditie te onderhouden. Natuurlijk jammer dat ik in Waregem niet kan aantreden tegen onze ex-coach Jeroen Debaveye. Ik keek daar al naar uit. Ook het bekerduel, de halve finale in Kontich op 19 februari, zal ik moeten missen. Voor de rest van de competitie zien we wel wanneer ik er weer klaar voor ben.”

Als Nederlander heeft Yarick Brussen geen last van die derbystress. “Winnen is de boodschap en we gaan ons niet meteen aanpassen aan de tegenstander. We zijn wel verwittigd dat Waregem thuis sterk voor de dag kan komen. Zo presteerden ze erg goed thuis tegen Donza en Royal IV en schakelden voor de beker van Vlaanderen zelfs Guco Lier uit. We weten uit de heenronde dat Aaron Van Vooren en Lars De Lepeleire erg verrassend uit de hoek kunnen komen. Dat er ook bij Waregem een Nederlander speelt, Rens van Ravensteijn (27), is een leuk gegeven. Hij speelde net als ik nog voor Den Bosch, maar is ouder.”

Winnen voor Mathieu

“Het uitvallen van Mathieu Coucke met een voetbreuk is uiteraard een vervelend gegeven. Het is een sterke wisselmogelijkheid die wegvalt, maar dat moeten we kunnen opvangen. Het is de ambitie om na de tweede ronde de play-offs te kunnen spelen en dan een boost te krijgen van zodra Mathieu terug speelklaar is. Dat lijkt me een leuk scenario.”

Mathieu Coucke revalideert.

Ook coach Beghin houdt er intussen de moed in: “In eerste instantie hadden we niet gedacht dat de voet gebroken was, maar uit de scan bleek het toch een breuk te zijn. Spijtig, want hij was erg sterk bezig. Nu is Mathieu ondanks zijn blessure op elke training aanwezig en hij werkt hard om zo snel en doordacht mogelijk te revalideren. De ploeg vangt Mathieu goed op: iedereen gaat er zo positief mogelijk mee om.”

Vrij weekend

Beghin: “Op vrijdagnamiddag hebben we een goeie oefenmatch gespeeld tegen het Brussels BNXT-team van coach Jaumin, met wie ik een goeie band heb. Het eindigde op een gelijkspel: 94-94. We misten Gil Dieltiens wegens examens en voor een helft Robbe Naudts omwille van zijn werk. Door het algemeen forfait van Merelbeke Hawks was het anders een competitieloos weekend geweest.”

Grote center

Als professioneel basketspeler heeft Yarick Brussen al op jonge leeftijd een parcours doorlopen. “Mijn pa en broer zijn ook dubbelemeters, dus mijn gestalte is genetisch bepaald. Ik ben wel de ‘langste’ van de familie. Sportief was ik niet, maar op zeker ogenblik wou ik toch iets van sport aanvatten. Het basketten viel in de smaak en op mijn zestiende zat ik op de bank bij de A-ploeg van Den Bosch. Via de Basketball Academie Limburg in Weert (NL) groeide ik door naar nationale jeugdselecties bij U16 en U18. De EK’s in Bulgarije, Estland en Macedonië blijven me bij. Vooral in mijn tweede seizoen bij Den Helder Suns speelde ik volop in de BNXT League, waar ik als rebounding leader uitkwam in 2022.”

Logische stap

“Stilaan begon het idee om profbasketter te worden buiten Nederland vorm te krijgen. Er kwam een voorstel van House of Talents Kortrijk, en snel was ik overtuigd dat dit voor mij een logische stap kon zijn. Verhuizen naar België, een ambitieus uitgestippeld project en de coach Christophe Beghin hebben me overtuigd. Ik leer enorm veel van hem. Een van de voordelen van de BNXT League is dat er in de toekomst meer interactie zal zijn, ook transfers tussen beide landen.”

“Ik woon nu in Wevelgem en volg het Nederlands basket nog, meer bepaald Den Helder, omdat ik er heb gespeeld. Gelukkig bestaat er iets zoals livestreamwedstrijden”, besluit Yarick, die een makkelijk te onthouden geboortedatum heeft: 02-02-02, binnenkort 21 dus. Proficiat.

Op Facebook lanceerde Waregem een actie bij de eigen supporters om met een of meerdere boeren-attributen naar de match te komen, verwijzend naar de gezangen uit de Kortrijkse tribune richting Waregem in de heenmatch. Ambiance in de tribune is dus nu al verzekerd.

Zaterdag 28 januari om 20.15 uur in Sporthal De Treffer: Basket Team ION Waregem – House of Talents Kortrijk Spurs.