Torhout Lions start met tweede ploeg: “Hard werken om tot een collectief sterk team te komen”

Torhout Lions en Zedelgem Lions, twee damesbasketbalteams, waren vorig seizoen samen verbonden onder de noemer Foundation Lions. Eind vorig seizoen trok het bestuur de stekker uit de damesploeg uit Zedelgem en ging men op zoek naar een oplossing voor de achtergebleven speelsters. Die werd gevonden bij Torhout Lions die nu met een tweede ploeg op de proppen komt.

Coach en bezielster van dit gegeven is coach Lenie Duthoo. “Het heeft toch wat voeten in de aarde gehad om deze ploeg te vormen, want niet iedereen maakte de overstap van Zedelgem naar Torhout”, vertelt ze. “Twee speelsters van Gentson en Koekelare maakten wel de overstap. Ook Justine Henry, voorheen spelend in Frankrijk en Engeland, vond de liefde hier in de buurt van Torhout en zal haar opwachting maken. Ook onze jeugd zal kansen krijgen om te zorgen voor een doorstroming”, zegt ze.

“Met deze ploeg willen we een mooi parcours neerzetten, maar vooral het team en de fun staan voorop. De meeste dames moeten toch een eindje rijden om aanwezig te kunnen zijn, maar dit wordt ruimschoots goedgemaakt door de positieve sfeer. De voorbereiding verloopt echter niet slecht met twee winstpartijen, maar het is toch nog zoeken naar automatismen en vooral op het vlak van balverlies moeten we nog bijsturen. Maar als team kan je zeggen dat ze er staan. Er zijn geen haantjes de voorste en iedereen werkt hard om tot een collectief sterk team te komen. Dit werd nogmaals onderstreept in onze laatste wedstrijd in en tegen Koekelare die heel moeilijk verliep. Pas met een reeks tempoverhogingen en goede druk konden we uiteindelijk toch nog het laken naar ons toe trekken. Er zit duidelijk muziek in deze groep”, besluit de coach. (GD)

Zondag 2 oktober om 15 uur: Torhout Lions Two – Heuvelland One.