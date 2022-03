Racing Brugge One wil koppositie niet zomaar weggeven: “Het recept om kampioen te spelen”

Even zag het er vorige zaterdag heel mooi uit voor Racing Brugge. Diep in het derde quarter leidden de Bears tegen Hansbeke met 61-50, maar de Oost-Vlaamse gedoodverfde titelfavoriet ging er alsnog op en over. De garde van coach Gunther De Pauw staat nog altijd aan de leiding en wil tegen Sint-Truiden weer scoren.

“Geen man overboord”, aldus Maarten Viaene, “maar we waren ervan overtuigd dat we konden winnen. Het scorend vermogen van de bezoekers lag blijkbaar hoger dan dat van ons, ook al hebben we onze huid duur verkocht.”

Sinds het begin van de competitie had Racing geleidelijk aan een kloofje met de achtervolgers opgebouwd, maar dat werd de voorbije weken gedicht. “We hebben momenteel 13 van de 16 wedstrijden gewonnen en dat is buiten alle verwachtingen. Eerlijk gezegd hadden we nooit gedacht dat we op kop zouden staan, maar omdat het zo goed liep, is elk verlies zuur geworden.”

Trouw aan de club

De Brugse honger blijkt alvast niet gestild: “Op kop blijven in het klassement is geen must, maar we willen elke week het beste van onszelf geven. We konden twee jaar geleden al eens proeven van wat het is om kampioen te spelen en kennen het recept daarvoor: blijven winnen. Ook tegen Sint-Truiden zullen we dus een degelijke matchvoorbereiding maken”, aldus de 25-jarige Jabbekenaar. Voor Maarten Viaene is dit eveneens het seizoen van de echte doorbraak. “Ik speelde vanaf mijn zevende voor Racing, doorliep er alle jeugdreeksen en werd door Gunther De Pauw een jaar of acht geleden bij de Two-kern genomen. Samen met mijn coach maakte ik ook de overstap naar de One-ploeg en daarin krijg ik steeds meer vertrouwen.” De cijfers spreken in elk geval in zijn voordeel: tegen Hansbeke mocht hij meer dan 30’ opdraven, leed geen enkel balverlies en tekende na Wim Geldhof meest van al punten aan.

De toekomst ziet er dan ook rooskleurig uit: “Zowat de hele ploeg blijft behouden en daar wil ik graag deel van uitmaken. Momenteel kan ik nergens anders beter zitten. Ik wil graag laten zien dat ik dit niveau aankan en dan zien we wel hoe de volgende jaren verlopen. Eerst wil ik deze ploeg zoveel mogelijk bieden, als het kan ook de zege tegen Sint-Truiden.” (MD)

Zondag 20 maart om 13.30 uur: Racing Brugge One – Sint-Truiden One.