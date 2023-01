Racing Brugge blijft niet bij de pakken zitten en haalt Wim Debbaut binnen

Nauwelijks een week nadat er een mini-storm over het KTA raasde, recht Racing Brugge de rug. Met de aanstelling van een sportief coördinator wordt een duidelijk signaal gegeven dat de club springlevend is.

Het was enkele dagen woelig nadat een ongelukkige communicatie voor enige paniek zorgde bij de spelers. Sommigen meenden te begrijpen dat de club in een financiële impasse zat, maar nu er schot lijkt te komen in de samenstelling van het budget voor volgend seizoen, keert ook de slagkracht terug.

Zopas werd Wim Debbaut aangesteld als sportief coördinator. Op landelijk niveau is zo’n functie niet of nauwelijks gangbaar, maar voorzitter Bart Deckmyn en zijn bestuursploeg geven Debbaut zowat carte blanche voor alles wat het sportieve luik betreft. Debbaut gaat bijvoorbeeld meteen op zoek naar een One-coach om Alain De Clippel te vervangen en zal ook versterking zoeken, nu na Wim Geldhof (Oostkamp) ook Maarten Viaene (Aalter) de club verlaat.

Debbaut is geen onbekende voor de Racingers. Vier jaar geleden coachte hij de One-ploeg, waarna hij opgevolgd werd door Gunther De Pauw. Hij ging meteen aan de slag in zijn nieuwe functie en had al een eerste gesprek met de spelersgroep. Het is nu ook duidelijk dat de Bears volgend seizoen met een One-, Two- en Three-ploeg zullen aantreden, naar alle waarschijnlijkheid in dezelfde reeksen als dit jaar. (MD)