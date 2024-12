Prestaties en verbondenheid bij BBC Groep Linden: “Vooral een ploeg van vrienden met talent”

BBC Groep Linden Oudenburg is veel meer dan een basketbalclub. Het is een plaats waar jong en oud zich uitleven op het veld en waar sportieve prestaties hand in hand gaan met sociale verbondenheid. De club strekt zich uit van jeugd tot seniors herenploeg.

De club beschikt over een brede jeugdwerking, die begint bij de balschool voor de allerkleinsten vanaf vijf jaar. Daarnaast zijn er verschillende jeugdteams, waaronder ploegen in de U8-, U10- en U12-categorieën, die een stevige basis vormen voor de toekomst. Ook de seniors herenploeg zet sterke prestaties neer, na promotie uit hun eenjarig verblijf in vierde provinciale, staan ze al op de derde plaats in derde provinciale gerangschikt. Volgens voorzitter Johan Calmeyn (73) ligt het succes van de seniorsploeg niet alleen bij de prestaties op het veld. “Het is vooral een ploeg van vrienden met talent. Onder leiding van coach Kurt Blauwblomme vormen ze een hechte groep. Het fameuze ‘5de Quarter’ in het basketgekke Sportcafé Ter Beke bij Kelly en Bertje is een belangrijke troef. De gezellige traditie na trainingen en wedstrijden versterkt de motivatie van de spelers. Dat is iets wat je niet overal ziet.”

Hoewel de herenploeg ambities heeft, ligt de focus niet op druk. “We willen vooral genieten van een spannend en mooi potje basketbal. Een kampioenstitel is nooit het hoofddoel geweest. Dit seizoen is Koksijde een maatje te sterk en Wielsbeke blijft een geduchte tegenstander. Ons doel blijft echter een plek in de top vijf en dat is met de sterke concurrentie in derde provinciale A geen gemakkelijke opdracht. Elke wedstrijd is spannend en onvoorspelbaar, en dat maakt het des te leuker”, aldus Johan.

Sportbeurzen

De jeugdwerking is en blijft een speerpunt van de club. Met initiatieven zoals vriendjesdagen, deelname aan sportbeurzen en initiatielessen op scholen probeert de club steeds meer kinderen te enthousiasmeren voor basketbal.

“De balschool en U8-ploegen zorgen voor een stevige instroom van jong talent, terwijl de club zich ook focust op het heropstarten van een U14-ploeg voor het seizoen 2025-2026. Dit is de afgelopen twee jaar jammer genoeg niet gelukt. Met zicht op een nieuwe coach, en een aantal eigen spelers, hopen we voor het volgende seizoen op de terugkeer van ex-U14 spelers en enkele instromers”, vertelt Johan.

Naast het sportieve aspect speelt de club in op de digitale wereld. Via sociale media zoals Instagram, Facebook en onze website blijven leden en supporters op de hoogte van nieuws, foto’s en updates. Sociale evenementen zoals de jaarlijkse spaghettiavond, barbecue, kaartavonden en bingonamiddagen versterken de band tussen de leden en hun families en zorgen bovendien voor extra inkomsten. Deze activiteiten vormen een belangrijke pijler van de club en onderstrepen het hechte clubgevoel.

De club wil de jeugdwerking verder uitbreiden. “We zijn op zoek naar nieuwe gezichten om ons aanbod te versterken”, zegt Johan. “Met een vernieuwd bestuur en jongere, dynamische krachten werkt BBC hard aan een moderne aanpak, onder andere via digitale tools zoals Spond om efficiënter te communiceren.”

Om de groei en werking van de club verder te ondersteunen, doet BBC Groep Linden Oudenburg een beroep op vrijwilligers die de ruggengraat van de club vormen. Het is de bedoeling om in iedere ploeg meerdere vertegenwoordigers te hebben die verschillende noodzakelijke taken kunnen uitvoeren, zoals fungeren als afgevaardigde op wedstrijden, het bedienen van de wedstrijdklok, het invullen van het DWF (het Digitale Wedstrijd Formulier), het vervoer van de kinderen, de was en de plas en het opzetten en opruimen van een wedstrijdveld.

Via de voorzitter is het bestuur ook vertegenwoordigd in enkele lokale adviesraden zoals de sportraad. De club is één van de grotere gebruikers van Sporthal Ter Beke en zet zich in voor de sportaccommodatie van de stad.