Duikersclub Diepzeeduivels uit Koksijde blaast 45 kaarsjes uit: “We delen een passie en hobby”

Na 45 jaar is de duikersvereniging Diepzeeduivels Koksijde nog altijd springlevend. Ook Peter Weckhuyzen, die de club mee oprichtte in 1980, is nog steeds actief lid. Anno 2025 start de club met een nieuwe website, een nieuw bestuur en een dertigtal leden die vooral een hecht vriendenclubje vormen.

Het verhaal van de Diepzeeduivels startte eigenlijk in 1977, toen de nog piepjonge Peter Weckhuyzen kennismaakte met de duiksport tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk. “Toen ik weer thuis was, vond ik nog twee klasgenoten die de duiksport beoefenden, en ik sloot me aan bij een club in de omgeving”, vertelt Peter. “Maar dit bleek een militaire club en er was helemaal geen inspraak in de evenementen en activiteiten. Met enkele gelijkgestemden hebben we in 1980 een eigen club opgericht, Diepzeeduivels Koksijde. Vanzelfsprekend was dit niet: er was geen budget, we moesten statuten en een intern reglement opstellen. De club bestond uit vijf bestuursleden en een twintigtal leden. Een instructeur was er niet. Daarom deden we een beroep op andere clubs om te helpen met brevetten en opleidingen.”

Uit de nood

Op een gegeven moment zette medeoprichter Daniel Soetaert de stap naar instructeur en kon de club zich als echte duikschool profileren. Daniel hield dit vol tot 2012. Na vraag bij NELOS – de grootste Vlaamse duikfederatie om de club uit nood te helpen, werd Frank Verschaeve de nieuwe duikschoolverantwoordelijke, oorspronkelijk voor twee jaar. Maar de sfeer was zo gezellig dat Frank 13 jaar lang bleef, tot in 2024 Marc instructeur werd na een volledige opleiding bij de Diepzeeduivels. Huidig ondervoorzitter Peter Weckhuyzen maakte de evolutie van de club mee en nam in de loop der jaren ook verschillende functies van het bestuur op zich. “In de beginjaren maakten we gebruik van eigen materiaal en mochten we de duikflessen op woensdag vullen bij de brandweer. Als materiaalmeester was ik hiervoor verantwoordelijk. Donderdag verhuisden we ze naar het zwembad en ‘s avonds brachten we ze terug met de bestelwagen, die vrijdag vrij moest zijn om vis op te halen bij de veiling. Dat was elke week een heel gesleur! Na enige tijd legde ieder lid 1.000 BFr. (zo’n 25 euro) bij om een eigen ademluchtcompressor te kopen. Mijn vader Albert (toen eerste voorzitter) legde het tekort bij. Vroeger was er ook de jaarlijkse dooptraditie van onze nieuwe leden waarbij Neptunus langskwam en hilarische opdrachten liet uitvoeren.”

Buitenduiken

Bij het oprichten van de club was het de bedoeling om zelf te kunnen beslissen over duikreizen, events, opleidingen, maar ook om de duiksport open te stellen voor iedereen. Vanaf het eerste uur tot vandaag vinden alle trainingen plaats op donderdagavond in zwembad De Hoge Blekker in Koksijde, en in de zomer wordt dit vervangen door buitenduiken. Instructeur Marc, tien jaar lid van de club: “De eerste jaren maakten we slechts vier duikersuitstapjes naar Zeeland, maar die groep is nu flink gegroeid! Het sportduiken is ook toegankelijker geworden voor iedereen. Ook het vrijduiken wordt tegenwoordig in onze club beoefend. We zijn vooral een vriendengroep met een gezamenlijke passie en hobby. Duiken op zich is gedurende de jaren wel veranderd. In tegenstelling tot vroeger zijn er nu veel meer vereisten, bepaalde regels die we moeten volgen, toezicht … De tijd dat we met een kleine duikfles en een kleine luchtblaas rond onze nek tot 60 meter diep gingen, is gepasseerd.”

“Duiken brengt rust. Je steekt je hoofd onder water en je ervaart enkel nog je eigen ademhaling…”

De club spitst zich toe op recreatief duiken, met de mogelijkheid om verschillende brevetten te behalen binnen de federatie NELOS. De Diepzeeduivelsclub biedt voor élk brevet (zelfs tot instructeur) lessen aan, naast extra lessen waaronder reddingstechnieken, nitrox (luchtmengsel verrijkt met zuurstof), vrijduiken … Op de training verdelen de leden zich dikwijls naargelang de interesses of ambities. Daarnaast is er een groep vrijduikers en een groep fysieke klas. Deze duikers ambiëren geen volgend brevet, maar willen hun conditie en vaardigheden op peil houden. Het nieuwe bestuur, met Marc Roenen als voorzitter, Bart Sarrau als penningmeester, Paul Biesbrouck als secretaris en Marc Rooms als voorzitter van de Duikschool, zal zich engageren om verder te investeren in de club, nieuw materiaal aan te kopen, mee te zijn met de digitalisering en aanpak van administratie. Instructeur Marc krijgt dit jaar versterking van nieuwe instructeurs Mathieu en Stephane.

Wereld vol kleur

“Iedereen vindt duiken leuk om een andere reden”, zegt Mathieu van der Sluis. “Voor de een is dit het avontuur waarbij je een nieuwe wereld ontdekt, in grotten duikt, wrakken zoekt. Voor de ander is dit het technische aspect van met specifieke materialen om te gaan, andere gassen te gebruiken… Voor mezelf is het de rust. Je steekt je hoofd onder water en je ervaart enkel nog je eigen ademhaling. Zen! De onderwaterwereld is een mooie wereld vol kleur, vormen en leven.”

Activiteiten

Wat alle leden aanspreekt, is de familiale, vriendschappelijk sfeer die extra wordt gestimuleerd door de activiteiten, zoals het Zeeland- en Ardennenweekend, clubreizen naar Spanje, de Caraïben, Egypte enzovoort. De club organiseert ook openwaterduiken in de Drie Vijvers in Adinkerke en het bassin Forme 4 in Duinkerke. Om de kas te spijzen, organiseert de club het jaarlijkse spaghettifestijn. Ze is vooral Metaalwerken Vanthuyne dankbaar, want die sponsort het duikmateriaal voor de opleiding. Dit jaar organiseren de Diepzeelduivels voor het eerst een verbroederingsduik, met clubs uit de regio met wie ze al jaren goed samenwerken. Het jaarlijkse gratis mosselsouper voor de leden is een bedankje aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen.