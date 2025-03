“Dit is niet zomaar een hobby”: Koninklijke Fanfare Houthemnaere Blyft Te Gaere viert 100-jarig bestaan

De Koninklijke Fanfare Houthemnaere Blyft Te Gaere mag maar liefst 100 kaarsjes uitblazen. Een boekvoorstelling in de kerk van Houtem bij Veurne en de uitreiking van eretekens aan enkele muzikanten was de start van deze jubileumviering. Ook werd een nieuwe partituur van een muziekstuk overhandigd door Erwin Swimberghe (componist) aan dirigent van de fanfare Kurt Prinsier. Het nieuwe muziekstuk, met als titel ‘Conessa in musica’, betekent ‘verbonden in muziek’.

Geert Vanderbrigghe schetst de lange geschiedenis van de fanfare. “Een eeuw lang heeft onze fanfare de gemeenschap verrijkt met muziek, vriendschap en traditie. Wat in 1925 begon als een kleine groep enthousiaste muzikanten is uitgegroeid tot een vaste waarde in ons dorp en ver daarbuiten. Dit was alleen mogelijk dankzij de inzet en passie van talloze muzikanten, dirigenten, bestuursleden en vrijwilligers door de jaren heen. Muziek wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Zo telt onze fanfare verschillende opeenvolgende generaties van ouder, kind en kleinkind – en zelfs al achterkleinkinderen”, zegt Geert Vanderbrigghe, zelf al dertig lid van de fanfare. Er was ook een schrijven van het Koninklijk Hof met felicitaties voor de 100-jarige fanfare.

Fototentoonstelling

In de kerk van Houtem is een fototentoonstelling te bezichtigen die de recente geschiedenis, gebeurtenissen en anekdotes van de Koninklijke Fanfare met tal van kleurrijke foto’s illustreert. De foto’s in de tentoonstelling bewijzen dat deze samenhang al verschillende generaties in stand gehouden wordt. “Voor onze muzikanten is muziek niet zomaar een hobby. Het is een levenswijze, een traditie met repetities, bijeenkomsten en geldinzamelingen, en dit allemaal gedragen door vrijwilligers. Muzikanten werden jarenlang opgeleid binnen de gelederen van het korps. Met financiële steun van het stadsbestuur werden instrumenten aangekocht en ter beschikking gesteld van de muzikanten. In de voorbije jaren werd er ook gekeken in de richting van een nauwere samenwerking met de muziekacademie en kwam er een wisselwerking tot stand met verschillende muziekverenigingen”, zegt burgemeester Peter Roose.

Uniek boek

Een uniek boek over de geschiedenis van de fanfare neemt de lezer mee op een muzikale reis door de afgelopen eeuw met verhalen, foto’s en bijzondere anekdotes van de muziekvereniging. Wim Danneels, schrijver en samensteller van het boek, licht toe: “Toen ik begon met schrijven, wist ik niet dat er vóór onze fanfare nog een andere muziekvereniging had bestaan in Houtem. Naar alle waarschijnlijkheid was dat de Katholieke Fanfare van Sint-Cecilia. Deze muziekmaatschappij, die werd opgericht in 1883, hield echter op te bestaan. Heel wat later, op 15 september 1925, kwamen enkele notabelen van het dorp onder leiding van dokter Abel De Wulf samen om een nieuwe fanfare op te richten. Ze kozen voor hun vereniging een speciale en unieke naam: Houthemnaere Blyft Te Gaere. Vermoedelijk hebben ze zich onafhankelijk van de Kerk willen opstellen en wilden ze een ideologische en neutrale koers varen met de nadruk op het maken van muziek.”

“We tellen verschillende generaties onder onze leden, met zelfs al achterkleinkinderen”

Het boek telt 186 bladzijden met ongeveer 300 kleurenfoto’s en 50 zwart-witfoto’s, en met ledenlijsten van alle muzikanten die ooit lid zijn geweest van de fanfare. Het boek bevat ook anekdotes van vroeger en nu, lijkredes en feestelijke toespraken in een taal eigen aan de schrijver en aan de tijd waarin ze geschreven zijn. Ook uitleg over woorden uit de oude doos, concertprogramma’s en de aanvraag van de koninklijke titel in 1999 staan erin vermeld.

Geen leeftijd

“Twee muzikanten, Linda Millecam en Danny Vanderbrigghe, spelen al 50 jaar in de fanfare”, zegt Geert Vanderbrigghe. “Ons oudste spelende lid is Anicet Demory (75). Hij speelt saxofoon in de fanfare in Houtem sinds 2017, maar ook in fanfares in Oostduinkerke en Koksijde. Ons jongste spelende lid is Guillaume Pilet (11) uit Alveringem. Hij speelt al een jaar trompet bij de fanfare. Luc Wackenier trommelde vroeger, maar is nu al 25 jaar actief als vaandeldrager in onze fanfare.”

Een foto van het eerste straatoptreden van de fanfare. © repro JTV

Na afloop van het officiële gedeelte van de viering kregen heel wat verdienstelijke muzikanten een lint of een medaille opgespeld. Ze speelden tussen vijf en vijftig jaar in de fanfare. De fanfare telt 65 muzikanten, waaronder enkele nog in opleiding.

Fanfare 100% on stage

Op zaterdag 22 maart om 20 uur en zondag 23 maart om 15 uur speelt de fanfare in OC Furnevent in de Nijverheidsstraat 8 in Veurne. Tijdens Fanfare 100% on stage onder leiding van Kurt Prinsier vertolken ze in samenwerking met het Veurns Vocaal Ensemble pop-, rock- en klassieke nummers. Toegang kost 20 euro. Lise Tamsin en Tom Vandenbroucke van het Veurns Vocaal Ensemble zorgen samen met de fanfare voor een spetterend optreden. Dit jaar grijpt Historisch Veurne plaats in deelgemeente Houtem op zaterdag 19 april vanaf 10 uur. Ook voor dit evenement wordt de fanfare ingeschakeld.

(José Tyteca)