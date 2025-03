Poesjenellen uit Nieuwpoort vieren 50-jarig bestaan: “We richten ons op dames, maar ook heren worden gedoogd”

De Poesjenellen uit Nieuwpoort kwamen eind vorige maand bijeen in restaurant De Hooipiete in Pollinkhove bij Lo-Reninge om er het 50-jarig bestaan van de vereniging te vieren. “We brengen mensen bij elkaar door allerlei activiteiten te organiseren”, zeggen bestuursleden Erna Delancker en France Van Kerckhoven.

De vereniging ‘Poesjenellen’ werd op 13 oktober 1975 opgericht door Yvette Vyvey, Gilberte Vileyn, Martha Vandenbohede en Paula Dellobel, vier enthousiaste dames die de nood voelden om mensen samen te brengen. “Martha en Paula zijn helaas overleden”, zegt France Van Kerckhoven. “Het huidige bestuur bestaat uit Yvette Vyvey en Gilberte Vileyn, die hun levenswerk als bestuurslid verder zetten. Voor het praktische en logistieke werk worden ze geassisteerd door Erna Delancker en mezelf.”

Poppen aan een draad

Poesjenellen zijn poppen aan een draad die vanaf de vroege negentiende eeuw in Antwerpen werden gemaakt. “Bij de oprichting van de vereniging in 1975 vonden de leden, en vooral Martha, dat een prachtige, ludieke en opvallende naam”, legt France uit. “We profileren ons als ‘klein, maar fijn’ met veel aandacht voor het sociale en het menselijke. We richten ons in de eerste plaats op de dames, maar heren worden ook ‘gedoogd’. We brengen mensen bij elkaar en vinden het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat wie minder mobiel is en niet meer gemakkelijk het huis uitraakt de kans krijgt om erbij te zijn. Wij zorgen voor alle logistieke zaken zoals de reservatie van de kaarten voor de voorstellingen of het reserveren van een museumbezoek met gids en vervoer.”

“We steunen ook de andere culturele verenigingen in de regio”

Per werkjaar organiseren de Poesjenellen een achttal activiteiten, van het bijwonen van voorstellingen tot daguitstappen met gids en dit voorafgegaan door een gezamenlijk etentje. Op de allereerste activiteit in 1975 nodige de vereniging woordkunstenares Tine Ruysschaert zaliger uit. “Voor onze jongere en meer mobiele leden organiseren we jaarlijks een uitstap met de trein”, zegt Erna Delancker. “Vorig jaar trokken we naar het Afrikamuseum in Tervuren, gevolgd door een bezoek aan de stad Brussel. Dit jaar staat een bezoek aan Antwerpen op het programma. We bezochten ook al het vernieuwde Ensormuseum, gingen in de lente naar Dranouter voor de Borrellefeesten, deden de ‘Eigen kweek’-route in Heuvelland, keken naar de sterren in Astrolab Iris in Ieper, bezochten het historische Veurne en het abijdmuseum Ten Duinen in Koksijde. We woonden ook voorstellingen bij in Ysara/de City in Nieuwpoort, in cc De Branding in Middelkerke, in cc ‘t Kruispunt in Diksmuide, in het casino van Koksijde en in zaal Concorde in Pollinkhove. Op die manier brengen wij niet alleen mensen samen, maar ondersteunen wij met onze aanwezigheid ook de andere culturele verenigingen in de regio.”

Vaste kern

De vereniging heeft een vaste kern van een 30-tal leden, maar de activiteiten staan altijd open voor iedereen. “Kinderen, kleinkinderen, buren, vrienden: iedereen is welkom”, zeggen France en Erna. De Poesjenellen vierden niet toevallig hun vijftigste verjaardag in restaurant De Hooipiete in Pollinkhove. “Dat is onze vaste stek waar ook jaarlijks ons ledenfeest plaatsvindt”, zegt France. “Maar deze keer was het een XL-editie met een viering van het bestuur, een presentatie van de geschiedenis van de Poesjenellen en een vertoning van de vele foto’s die we in de loop van de jaren hebben verzameld.”

(Lees verder onder de foto)

Het bestuur van de Poesjenellen: zittend Gilberte Vileyn en Yvette Vyvey en staand Erna Delancker en France Van Kerckhoven, die samen het huidige bestuur vormen. Rechts zittend zien we nog Karel Theunynck, weduwnaar van stichtend lid Martha Vandenbohede. © KVCL

“We zetten onze deuren wijd open voor nieuwe leden onder het motto ‘we doen er nog eens 50 jaar bij’”, besluiten Erna en France. “Wie zin heeft om de Poesjenellen te vergezellen op de uitstappen, kan dat door een mailtje te sturen naar depoesjenellen@gmail.com. Dan houden wij de geïnteresseerden op de hoogte van onze activiteiten.”