Koekelare wil Izegem uit titelstrijd gooien: “De spelers en de coach blijven gebrand op de titel”

De spreidstand kan haast niet groter zijn: omdat zowat alle spelers vertrekken bij Koekelare, ziet voorzitter Bert van der Kaaden geen andere oplossing dan zijn One-team terug te trekken. Spelers en coach blijven er echter van overtuigd dat ze de titel nog kunnen pakken, al zal er van de bijhorende promotie dus niets in huis komen.

De sfeer wordt door Tom Arijs verduidelijkt. “Terwijl er een storm over de ploeg en het voortbestaan trok, bleef het onder de spelers redelijk windstil.”

Racing Brugge

“Iedereen ging ervan uit dat we ook volgend seizoen samen zouden spelen, tot Racing Brugge aan de mouw trok. Coach David Verde Presa is een persoonlijke vriend, met wie ik nog samenspeelde, en dat gaf de doorslag voor de overstap. De bal ging daarna verder aan het rollen…”

Voorzitter Van der Kaaden voegt er een oneliner aan toe: “De droom van Verde Presa is de nachtmerrie voor de club geworden.”

Alles blijft mogelijk

Volgens Arijs blijft iedereen er vol voor gaan: “Spelers en coach blijven gebrand op de titel, wij willen kampioen worden! De trainingen blijven zeer goed en we blijven als team vechten.”

“Izegem is een van de andere titelkandidaten en we zullen goede defensieve stops nodig hebben. Veel van die spelers en coach Brouns kennen we natuurlijk. We weten perfect wat we kunnen verwachten. Daarna willen we ook nog revanche nemen op Wevelgem/Moorsele, wat ons weer in poleposition zou brengen.” (MD)