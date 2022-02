KBGO Two dendert door eerste provinciale: “Bij voorkeur promoveren als kampioen”

Afgelopen weekend nam KBGO Finexa Basket@Sea vlot de maat van Vagant Kortrijk, met maar liefst dertig punten van Kevin Van Hee. Dit weekend is BBC Izegem de tegenstander. Kevin Van Hee hoopt dat zijn ploeg nog kan meestrijden voor de titel.

Tegen Vagant Kortrijk boekte KBGO een ruime overwinning (85-49). “Het ging wel vlotjes, maar bij de rust was de match nog niet gespeeld”, vertelt Kevin Van Hee. “Na vorig jaar wat pech te hebben gehad, loopt het voor mij nu ook veel vlotter, ook omdat we vlot konden blijven trainen, ook al lag de competitie in december stil. Het is dan ook leuk om dertig punten voor de ploeg te kunnen scoren en gemakkelijk te winnen.”

Dit weekend is Izegem de tegenstander.“We mogen dit niet onderschatten, want iedereen had meer van hen verwacht. Ze zullen ons zeker willen verrassen, maar als we de nodige druk zetten en ons spel spelen moeten we zeker kunnen winnen.”

KBGO leed twee nederlagen al dit seizoen, leider Ieper is nog ongeslagen. De voorsprong op de eerste achtervolger Koekelare is ook twee overwinningen voor KBGO. Dat betekent dat de promotie eigenlijk al zo goed als binnen is, want dit jaar stijgen twee ploegen en wellicht gaat Ieper ook niet over. “De ambitie was eigenlijk om kampioen te spelen en dat willen we nog altijd. Promoveren is leuk, maar dat doe je liever als kampioen. Binnenkort spelen we tegen Ieper en dan kunnen we op één wedstrijd komen. Het is dan hopen dat ze ergens onderweg nog een foutje maken en wij niet meer.”

Over wat volgend seizoen komt, daar is Van Hee nog niet aan uit. “Ik koos voor dit verhaal, om wat meer thuis te zijn en niet die verre verplaatsingen te hebben. Ik ben er nog niet aan uit wat ik volgend seizoen zal doen.” (BV)

Zaterdag 26 februari om 20.30 uur: Basket Midwest Izegem One – KBGO Finexa Basket@Sea Two.