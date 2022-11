Jelle Schaepdrijver (Mibac Middelkerke): “Knokke-Heist? Geen doetjes!”

De heren One van Mibac Middelkerke verloren vorig weekend fors van Koekelare. Dit weekend staat het bekerduel tegen Knokke-Heist op de agenda. Jelle Schaepdrijver hoopt door te stoten.

Tegen Koekelare kreeg Mibac Middelkerke maar liefst 113 punten om de oren. “We waren in de eerste helft goed mee”, vertelt Schaepdrijver. “Dan vielen we ineens stil en deden we niks meer. Koekelare heeft meer talent en aanvallend vermogen dan wij. Als we niet aan vier, vijf spelers geraken die perfect spelen, hebben we het elke keer heel moeilijk.”

Knokke-Heist, dat een reeks lager speelt, is in de zestiende finale van de Beker van West-Vlaanderen de tegenstander. “We hebben al vaak tegen Knokke gespeeld en we hebben het nooit makkelijk gehad. Ze spelen op fysiek en kracht. Het zijn geen doetjes, maar als we ons spel spelen en niet opgejaagd meelopen, moeten we kunnen winnen.”

Het is uitkijken wat de rest van het seizoen brengt. “We hebben heel veel blessures gehad, waardoor we nooit voltallig kunnen trainen en met moeite aan tien spelers geraken. Daardoor wordt de motivatie soms wat minder. Als iedereen terug is, zullen we beter spelen. In de tweede ronde moet het dan goed komen.”

Zaterdag 3 december om 18 uur: BC Knokke-Heist One – Mibac Middelkerke One