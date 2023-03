Damesploeg BBC Koksijde kampioen in tweede provinciale

In tweede provinciale bij de vrouwen is BBC Koksijde kampioen geworden. Ze klopten Koekelare met 50-58 en kunnen niet meer bijgehaald worden in het klassement.

De troepen van coach Eddy Ponjaert moesten even het juiste ritme vinden, maar stonden na het eerste quarter al 13-17 op voorsprong. Bij de rust bleef alles speelbaar (30-35).

Ook na de pauze kon de thuisploeg goed meespelen, maar Koksijde vergrootte de kloof beetje bij beetje vanuit een strakke verdediging. (36-46). Uiteindelijk won Koksijde met 50-58. Met 15 punten achter haar naam was Floor Van Mol topschutter van de dag.

Door die overwinning kan BBC Koksijde met nog drie wedstrijden op de kalender niet meer bijgehaald worden door de eerste achtervolgers. De ploeg won alle veertien wedstrijden dit seizoen. Volgend jaar kan de ploeg de stap naar eerste provinciale zetten.

(BV)