Dames Bobcat Wielsbeke doen het prima in tweede provinciale: Niet voorzien, maar toch hangt promotie in de lucht

De dames van Bobcat Wielsbeke verloren vorig weekend de topper tegen House Of Talents Spurs, maar zijn toch bezig aan een verrassend sterke campagne. Dit weekend staan er met Basketclub Red Sharks Koekelare en Jeugdbasket Scaldis Zwevegem twee thuiswedstrijden gepland.

De dames van coach Nico Holvoet (50) moesten tot op heden enkel hun meerdere erkennen in House Of Talents Spurs. “Kortrijk is inderdaad sterker. Enkel als we een heel goede dag hebben kunnen we misschien winnen”, vertelt de Deerlijkenaar. “Maar onze vrijworpen en shotjes lukten niet. Bij hen wel en dan weet je het wel.”

Thuisvoordeel

“Onze andere tegenstanders konden we wel de baas. Maar nu krijgen we door de inhaalwedstrijden maar liefst zes wedstrijden in drie weken tijd voorgeschoteld. Telkens op vrijdag en zaterdag. Te beginnen met Koekelare. Het is een ploeg waar we nog niet tegen speelden. We spelen dit weekend in onze eigen sporthal de Vlaschaard, dus het thuisvoordeel hebben we wel.”

Iedereen werkt voor elkaar, iets wat we de voorgaande seizoenen niet zagen

“Sinds dit jaar passen we ook onze U16 meisjes in, die momenteel in de nationale reeks uitkomen. En ik moet zeggen, het draait verbazend goed. We trainen tweemaal samen en de klik tussen de youngsters en ouderen is er. Iedereen werkt voor elkaar, iets wat we de voorgaande seizoenen niet zagen.“

Stevige kalender

Zaterdag komt Scaldis Zwevegem afgezakt naar Wielsbeke. “Dat zou geen problemen mogen geven. In de heenronde werd het 37-65. Zoals de meeste ploegen is dit dus een haalbare kaart. Soms moet je een jeugdige ploeg eens wakker maken (lacht). Concentratieverlies loert al vlug om de hoek”, aldus de coach van de dames van Bobcat Wielsbeke.

“We zijn alvast klaar voor een stevige drie weken. De laatste wedstrijd moet gespeeld zijn tegen 13 maart. Dan wordt de kalender voor de tweede ronde opgemaakt. Of we bezig zijn met promotie binnen de club? Dit was eigenlijk nog niet voorzien, maar als je de resultaten bekijkt, kan je er niet omheen. Indien de kans zich voordoet zullen we er zeker voor gaan. Maar dan moeten de resultaten goed blijven”, besluit Nico Holvoet. (ELD)