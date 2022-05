Boomlange versterking (2,13 m!) voor ION Basket Waregem

De heren van ION Basket Waregem versterken zich met Gilles Dierickx die overkomt van reeksgenoot Wanty Gent Hawks. De 2,13 meter grote center tekende een overeenkomst van twee seizoenen.

Met Gilles Dierickx heeft ION Basket Waregem na Lars De Lepeleire een tweede versterking beet voor volgend seizoen. “We zijn alvast bijzonder opgetogen met onze laatste aanwinst”, zegt Sportief Manager Bart Delarue.

“Gilles is een speler die momenteel onder zijn waarde speelt en acteert. Hij kan zich op zijn dertigste nog steeds verder ontwikkelen. Bij ons zullen de omringende spelers hem nog meer voeden wanneer er plays voor hem gespeeld worden. Hij past perfect in de totaliteit van de ploeg. We kijken alvast uit naar de samenwerking.”

Gilles begon op 9-jarige leeftijd bij Falco Gent. Daarna trad hij nog aan voor Melco Ieper, Okapi Aalstar en Basket Sijsele.

Ook J’Nathan Bullock blijft nog een jaar langer actief bij de ploeg van coach Jan Guns. Daarmee is de ploeg rond voor volgend seizoen. De kern zal bestaan uit: Lucien Sissoko, Maxim Verspeeten, J’Nathan Bullock, Noah Gebbert, Robin Marreel, Jonas Cornelis, Rens Ravensteijn, Tim Bruyneel en Aaron Van Vooren. (ELD)