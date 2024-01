B-BALLERS willen kans om te promoveren niet laten liggen

Basketballiefhebbers die de prestaties van de provinciale ploegen op de voet volgen, kijken ongetwijfeld met enige verwondering naar de resultaten en de rangschikking van B-Ballers Diksmuide. De herenploeg van coach Kenny Verhaeghe (41) staat momenteel immers aan de leiding in derde provinciale.

“Toen ik hier drie jaar geleden coach werd, was het mijn bedoeling om het competitiebasketbal in Diksmuide terug op de kaart te zetten”, opent Kenny Verhaeghe, die ook uitbater is van de lokale tennisclub. “Met een groep enthousiaste jonge spelers, die allemaal overkwamen van Koekelare en al hun hele jeugd samen speelden, dwongen we twee jaar geleden de promotie af naar derde provinciale. Voor aanvang van deze jaargang formuleerde het bestuur de ambitie om hoe dan ook het behoud te verzekeren, maar ik hoopte op minimaal een plaatsje in de linkerkolom. We staan momenteel aan de leiding en ik durf zelfs stellen dat het niet onverdiend is.”

“Als we het seizoen in de top vier kunnen afsluiten, zit een promotie er zeker in”

“Mijn jongens werken hard en brengen elke wedstrijd goed en intens basketbal. Het is een vriendengroep die bereid is om voor elkaar te lopen en elkaars steken op te rapen. Uiteraard kan de ploeg nog progressie maken en zijn er nog werkpunten. In wedstrijden tegen potige tegenstanders laten mijn jongens zich soms nog wat te gemakkelijk opzijzetten. Defensief moeten ze nog wat meer man worden.”

Niets moet en alles mag

Thuis zijn de B-Ballers dit seizoen nog ongeslagen en vermits zo goed als alle ploegen uit de top vijf nog naar Diksmuide moeten afzakken, ziet het er zeker niet slecht uit voor de jongens van coach Kenny Verhaeghe. “Uiteraard leeft het in de groep dat we plots kans maken om te promoveren. Het is niet onze ambitie, maar als de mogelijkheid zich aanbiedt, zullen we die zeker niet laten liggen.”

“Met de examenperiode voor hogeschoolstudenten voor de deur, wachten ons enkele moeilijke weken. Onze grote groef is het ontbreken van druk, want niets moet en alles mag. Als we het seizoen in de top vier kunnen afsluiten, zit een promotie er zeker in. Er zijn immers enkele B-ploegen die niet kunnen promoveren en dat speelt in onze kaarten”, besluit Kenny Verhaeghe enthousiast. (PDC)