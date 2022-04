Avanti Brugge Two wordt kampioen, maar wanneer?: “Het feestje bouwen we liefst in onze eigen Stamina-zaal”

Twee weken geleden was Avanti One aan het feest na een zwaarbevochten zege tegen rechtstreekse concurrent SKT Ieper Two. Het zou zo maar eens kunnen dat de Two-ploeg dat kunstje netjes overdoet, dus ook tegen de runner-up, in dit geval Avelgem Three. Rekenen en tellen, maar vooral zelf ongeslagen blijven.

Eigenlijk is coach Dries Allemeersch er gerust in: “Wij verloren nog geen enkele keer dit seizoen en dat willen we vooral zo houden. Op die manier word je gegarandeerd kampioen”, lacht hij. “Aangezien Avelgem zijn inhaalwedstrijden nog niet op de kalender kreeg, zou het dus best kunnen dat we tot donderdag moeten wachten om de titel te vieren, met dien verstande dat we op hun terrein gaan winnen, natuurlijk.”

Moeilijke opdracht

“Zo simpel zal dat overigens niet zijn”, gaat hij verder. In de heenwedstrijd hadden we thuis meer moeite dan verwacht. Het duurde tot in het derde quarter vooraleer we het beslissende kloofje konden slaan. Zo ver mag het deze keer niet komen, want we zijn erop gebrand om een feestje te bouwen. Liefst in de eigen Stamina-zaal, maar we moeten nog bekijken of dat mogelijk is. Al te ver vooruit kijken is niet aan mij besteed.”

Toch richt Allemeersch de blik al even op volgend seizoen: “In derde provinciale willen we weer helemaal bovenaan staan, al krijgen we daar al wat meer ervaren tegenstanders voorgeschoteld. Daarnaast is het de wens van het Avanti-bestuur om de jeugd meer speelgelegenheid te geven en ik sta daar pal achter. Sowieso nemen we afscheid van Dries Aelter (die de U14 blijft coachen), van Eric Walter, die coach wordt van de U16 en de combinatie met zijn werk moeilijk rond krijgt en van Jens Rappé, die nog wel heel veel goesting heeft, maar door terugkerende blessures afhaakt.”

“Dennis Marote komt de ploeg dan weer versterken. Hij is nu nog aangesloten bij Koekelare en speelde ervoor ook bij ACJ Brugge en Oostkamp. Een heel goeie speler en oud-leerling van mij, die de ploeg ervaring en maturiteit kan bijbrengen.”

Avelgem

First things first echter, en daartoe behoren de resterende wedstrijden. “De inhaalwedstrijd tegen Heuvelland moet nog geagendeerd worden, maar eigenlijk heeft niemand zin om tot dan te wachten om de titel te vieren. Laat het in Avelgem maar gebeuren.”

(MD)