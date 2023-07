Philip Milanov lukt beste worp in zes jaar tijd in Torhout en is steeds zekerder van WK in Boedapest

Philip Milanov heeft zondag op een kleine atletiekmeeting in Torhout het discuswerpen gewonnen met 66m54. Dat is zijn beste prestatie in zes jaar tijd.

Jarenlang leek het alsof Milanov nooit meer in de buurt van zijn nationale record uit 2016 zou komen, maar nu nadert hij toch weer tot op 62 centimeter van de 67m26 die hij in 2016 neerzette. De laatste keer dat Milanov verder gooide dan zijn 66m54 van zondag in Torhout dateert van 2017.

De WK-limiet staat op 67m00, de olympische limiet op 67m20. En toch moet Milanov zich om het WK in Boedapest nog weinig zorgen maken. Hij staat 25e op de kwalificatieranking, terwijl de top 36 mag deelnemen in Boedapest. Die ranking wordt op basis van de vijf beste prestaties samengesteld. Op de wereldranglijst van 2023, met alleen de beste prestaties, staat Milanov zelfs dertiende.

Begin dit seizoen maakte Milanov al bekend dat hij niet langer gecoacht wordt door zijn vader Emil. Die is voor zijn werk naar India verhuisd. Milanov is nu zijn eigen coach.