Bruggeling Philip Milanov realiseert zijn beste discusworp in drie jaar

Philip Milanov behoort nog altijd tot de beste discuswerpers in Europa. De afgelopen twee, drie jaar ging het echter duidelijk wat minder. Zo miste hij de Olympische Spelen en gooide hij de discus vorig seizoen geen enkele keer verder dan 64 meter. Daar kwam maandag tijdens een kleine atletiekmeeting van zijn club in Eeklo verandering in.

De Bruggeling was er goed voor een discusworp van 64m48, zijn beste worp in de voorbije drie jaar.

Milanov (30) is al zes jaar houder van het nationale record met een worp van 67m26. Om zich te kwalificeren voor het EK van München in augustus, is de limiet gesteld op 65m20. Die van het WK in het Amerikaanse Oregon in juli staat op 66m00.

Milanov kan zich eventueel ook kwalificeren via de wereldranglijst. Hij staat momenteel 27e. De top-32 krijgt een ticket voor het WK. (ACR)