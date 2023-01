Belgian Tornados, met Roeselarenaar Alexander Doom, is de Ploeg van het Jaar

De Belgische mannenatletiekploeg Belgian Tornados is vrijdagavond tijdens het Sportgala in Antwerpen verkozen tot Ploeg van het Jaar.

Met 640 punten haalden de Borlées en co (onder wie Alexander Doom uit Roeselare) het van voetbalclub en huidige vicekampioen Union Sint-Gillis (525), en de Belgische WK-wielerploeg (390), met West-Vlamingen Yves Lampaert en Stan Dewulf.

Goud op het WK indoor

Op de erelijst volgen ze de Belgische mannenhockeyploeg op. Zij werden vorig jaar in Schelle voor de vijfde keer verkozen tot Ploeg van het Jaar en zijn daarmee ook recordhouder. Momenteel bereiden zij in India het wereldkampioenschap van later deze maand voor.

De Tornados kenden een onvergetelijk jaar met goud op het WK indoor in de Servische hoofdstad Belgrado, brons op het WK in het Amerikaanse Eugene en zilver op het EK in het Duitse München.

Nog West-Vlamingen

De Belgische aflossingsploeg bij de 4x400m bij de mannen nam tussen 2009 en 2011 de prijs voor de beste Ploeg van het Jaar al drie jaar op rij in ontvangst.

Nog heel wat West-Vlamingen haalden de top 10.