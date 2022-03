Wereldkampioen! Alexander Doom sprint met Belgian Tornados naar goud op WK atletiek

Alexander Doom uit Roeselare heeft een gouden plak veroverd op het WK indoor atletiek in Belgrado. De Belgian Tornados werden op de 4×400 meter wereldkampioen voor Spanje en Nederland.

De Belgian Tornados hebben zondag op het WK indoor in het Servische Belgrado de gouden medaille behaald in de finale van de 4×400 meter. Het is voor Team Belgium, na het goud van Noor Vidts op de vijfkamp, de tweede medaille in Belgrado.

Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée (in die volgorde) liepen een ijzersterke race en finishten in 3:06.52. Spanje (3:06.82) en Nederland (3:06.90) maakten het podium vol.

(TV/Belga)