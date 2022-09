AV Molenland organiseert zesurenloop tegen kanker

AV Molenland laat opnieuw het hart zien in de strijd tegen kanker en organiseert daarom op 8 oktober een zesurenloop tegen kanker op en rond de Tieltse atletiekpiste. De opbrengst gaat integraal naar de Stichting Me Too You en het Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen kanker.

Het evenement werd tien jaar geleden voor het eerst georganiseerd. Sindsdien is het op de coronajaren 2020 en 2021 na een vaste waarde op de kalender geworden. Zo liepen er in 2019 nog 800 lopers mee. Al is het concept dit jaar wel net iets anders. In tegenstelling tot de voorgaande jaren wordt er nu namelijk geen twaalfurenloop, maar een zesurenloop georganiseerd. “We merkten immers dat 12 uur lopen heel lang was. De meeste mensen kwamen ook voor 14.30 lopen, waardoor de opkomst in de namiddag en de avond eerder beperkt was”, vertelt Karel Cannaert, voorzitter van AVMO. “Daarom hebben we de looptijd nu tussen 9 en 15 uur gepland.”

Voor de rest blijft de insteek ongewijzigd. Nog steeds kunnen sportievelingen zich uitleven door zes uur lang rondjes te malen op de looppiste. “Al zijn ook wandelaars meer dan welkom. We willen het evenement vooral zo laagdrempelig mogelijk houden zodat iedereen die dat wil kan deelnemen. Iedereen mag ook zoveel ronden lopen als hij of zij zelf wil. Loop je bij wijze van spreken tien ronden, dan is dat goed, maar loop je er één, dan is dat ook fantastisch”, aldus Karel Cannaert.

Gesnoeid in kosten

De opbrengst gaat dit jaar opnieuw naar de Stichting Me Too You en het Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen kanker.

“We kiezen hierbij bewust voor lokale initiatieven. Zo weten we dat het geld nog sneller op de juiste plek terechtkomt en goed gebruikt wordt. We hebben trouwens gesnoeid in onnodige kosten voor de organisatie, waardoor we nog meer geld zullen over hebben om te verdelen.”

Vooraf inschrijven kan via www.avmo.be/6urenloop, kost 8 euro en kan tot 4 oktober. De dag zelf inschrijven kost 10 euro. Voor kinderen tot 12 jaar kost deelnemen respectievelijk 6 of 8 euro. Groepen vanaf 10 personen betalen in voorinschrijving 6 euro per persoon. Elke deelnemer krijgt na het lopen of wandelen ook een zak appelen en een drankje. (TM)