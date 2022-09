Apolloon wil bij Doornik prima competitiestart doortrekken: “We zullen op onze hoede moeten zijn”

Zaterdagavond gaat Apolloon Kortrijk Spurs op zoek naar zijn derde zege op een rij op het veld van EHC Doornik. De ploeg van Natan Driesens boekte vorig weekend een eenvoudige winst tegen Don Bosco Gent.

“Na de wanprestatie tegen Olse Merksem, toen we onder ons niveau presteerden maar de partij toch zegevierend afsloten, hadden we iets recht te zetten voor eigen publiek tegen Gent”, vertelt de 28-jarige Kortrijkzaan. “We wilden bewijzen naar trainer Luc Vercauteren toe dat het beter kan, want hij had meer verwacht. We sloegen een mooie kloof halfweg, 19-8. Toch waren we gewaarschuwd, want uit het verleden was al meermaals gebleken dat we die voorsprong niet altijd vasthielden. Uiteindelijk werd het nog een ruime 33-25 zege.”

“Zaterdag willen we in Doornik voor een foutloos parcours gaan. Dat zou mooi zijn, ook voor de sfeer. Maar elke match moet gespeeld worden natuurlijk. Vorig jaar lieten we daar ook een punt liggen.”

Volle buit

“We gaan in ieder geval voor de volle buit. We gaan met Merksem, Gent en Doornik drie ploegen achter de kiezen hebben die vorig jaar de play-downs niet konden ontwijken. De volle pot zou goed zijn voor het vertrouwen met wat nog komen moet. We gaan in eerste instantie voor de play-offs en hoger eindigen dan vorig seizoen in de reguliere competitie.”

“We mikken op een plaats in de top drie, wat ons in een comfortabelere positie zou brengen voor de eindstrijd”, besluit Natan Driesen. (ELD)