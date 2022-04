Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond crossen in Appelterre

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond waren met het Paasweekend te gast in het Oost-Vlaamse Appelterre waar het lekker vertoeven was door de zonnige weersomstandigheden. Een dik pak rijders zowel op zaterdag bij de jeugd als op zondag bij de grote jongens en meisjes brachten dan ook weer een grote bende supporters op de been.

VJMO

Hakkan Hempte uit Otegem voelde zich in zijn sas bij de jongsten en pakte alweer uit met dubbele reeks- en eindzege bij de Initiatierijders. Liam Lancriet (Kortemark) was in deze jeugdige reeksen tweemaal als derde afgevlagd en mocht met de hulde dan ook op het derde schavotje plaats nemen.

Britt Van Tatenhove (Zwevezele) werd ook alweer dubbelwinnaar bij de Mini-Ladies. Matto Vertongen (Avelgem) was beresterk bezig bij de Nieuwelingen 65cc en liet dan ook een dubbele reekszege noteren en mocht dan ook verdiend op het hoogste schavotje met de hulde. Tallon Dekeyser (Ruiselede) mocht mee op het podium als tweede in totaal na zijn tweede en derde plaatsen, en Lewis Wybo (Lichtervelde) moest tevreden zijn met de vijfde eindstek na zijn achtste en vijfde plaatsen bij deze Nieuwelingen 65cc waar hij een van de jongsten bij is.

Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) mocht naar de hulde als derde bij de Nieuwelingen 85cc na zijn derde en vierde plaatsen. Danaé Zutterman (Beernem) miste net het podium als vierde bij de Ladies Open na haar zesde en vierde plaatsen. Bij deze was Amber De Keyser (Ruiselede) zesde in de eindstand met de vijfde en negende plaatsen.

Bo Tytgat (Lichtervelde) mocht mee op de foto met de hulde van de Juniors 85cc als derde met de derde en tweede plaatsen. Kobe Lins (Staden) werd bij deze Juniors 85cc driedubbel zevende. Colin Ramon (Zerkegem) was ook driedubbel zevende en dat bij de Aspiranten, de hoogste jeugdreeks, en Jay Declercq (Avelgem) negende in de eindstand met de achtste en elfde plaatsen.

Bij de vierwielers, de Quads, de zesde eindstek voor Febe Devos uit Deerlijk met de zesde en achtste plaatsen, en de elfde eindstek voor Axel Volckaert (Ieper) die pech kende in de eerste reeks en pas als 13de door de finish kwam, en in de slotmanche beslag wist te leggen de derde plaats.

MCLB

Jana Calus uit Heestert was knap bezig in haar reeksen bij de Dames-Open, in beide manches kwam de jonge freule als tweede onder de geblokte vlag en tevens tweede in de eindstand.

Lowie Vancompernolle (Meulebeke) mocht mee op het podium met de hulde der Nieuwelingen 250/500cc, de 19-23 jarigen met 35 rijders achter het starthekken, in beide reeksen finishte hij als vierde, goed voor de derde eindstek. Joshua Dubaere (Lauwe) werd vijfde in totaal, hij schreef de eerste reeks op zijn naam en pas achtste in de tweede manche.

Alexi Decordier uit Tiegem werd achtste in totaal bij de Nieuwelingen A, 23 – 30 jarigen, hij legde beslag op de negende en tiende plaatsen, en Bryan Delagrense (Waregem) werd als negende genoteerd. Bij de 30-42 jarigen, de Nieuwelingen B, werd Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) achtste in de totaalstand. Bij de oudste Nieuwelingen, +42 jarigen, werd Xavier Degeldere uit Ingelmùunster vijfde in totaal met de vierde en zevende plaatsen, en Stefaan De Ruyck (Tielt) achtste.

Robbe Verbrugge uit Zwevegem viel net naast het podium bij de Beloften, hij werd vierde in de eindstand met de zevende en tweede plaatsen in zijn reeksen.

Dougan Paepe (Brugge) kwam in beide reeksen der Junioren 250cc als tweede onder de geblokte vlag, maar wel goed voor de eindzege. Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) schreef de eerste reeks der Junioren 250cc op zijn naam, maar kwam pas als zevende door de finish in de slotmanche, hij werd vierde in de totaalstand. Bij deze ook Aaron Spruytte uit Hooglede die pas negende werd in de eerste reeks en de tweede op zijn naam schreef, waarmee hij vrede moest nemen met de zesde eindstek. Nigel Stoop (Beernem) werd bij deze Juniors 250cc zevende in de eindstand.

Bij de Junioren 500cc een drietal West-Vlamingen in de toptien, Gilles Gesquiere (Adinkerke) mee op het podium als tweede na zijn vierde en tweede plaatsen. Karel Vanhaecke (Oostkamp) miste net het podium als vierde in totaal, Karel schreef de eerste reeks op zijn naam en kwam als vierde door de finish in de tweede manche, en Jens Debruyne (Hertsberge) legde beslag op de tiende en zesde plaatsen.

Heel wat spanning bij de Nationalen en Internationalen

Nate Van Tatenhove (Zwevezele) was opnieuw goed bij de zaak, hij legde beslag op de eerste reeks bij de Nationalen 250cc en finishte als tweede na de pauze, goed voor de eindzege. Lauclin Demeulenaere (Zuidschote) was opnieuw present bij de Nationalen 500cc, hij werd zevende in de eindstand met de achtste en zesde plaatsen. Lowie Soens (Zwevegem) werd tiende in totaal met de tiende en achtste plaatsen.

Michael Dekeyser (Ruiselde) werd driedubbel tweede bij de Seniors, en Kristof Calus (Heestert) driedubbel vierde.

Avo Tack uit Oostrozebeke was knap bezig bij de Internationalen 250cc, in beide reeksen tweede en ook tweede in de totaalstand. Damon Tanghe (Ooigem) mocht mee op het podium als derde bij deze Inters 250cc met de derde en vierde plaatsen. Stanley Verstraete (Zerkegem) miste net het podium met zijn vierde en derde plaatsen.

Bij de Internationalen 500cc was de eindzege voor kampioen Wietse Brackman met dubbele reekszege, en dubbele tweede plek voor David Segers.

Tim Vandriessche (Menen) bewees zijn goede vorm met driedubbele vierde plaats, zowel vierde in beide reeksen als de eindstand. Greg Demeulemeester (Kerckhove) werd vijfde bij de zware motoren-inters met de zevende en vijfde plaatsen, en Jorne Tytgat (Kerckhove) zesde, en Yens Bleyaert (Dudzele) driedubbel zevende.

Bij de Inters B waren de bloemen en de grootste beker alweer voor Greg Vullers uit Dentergem, hij was de beste in beide reeksen. Emilio Vannieuwenhuyze (Lichtervelde) werd vijfde in totaal met de vierde en vijfde plaatsen.

Dubbel succes voor Yens Delmotte – Joey Valcke bij de Zijspannen

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) werden ditmaal gespaard van pech en mechanische problemen zodat ze in beide reeksen voluit konden doorgaan en afsloten met dubbele reeks- en eindzege groep A.

Geert Valcke – Mattis Lareu (Oostrozebeke) mochten mee op het podium als tweede in groep A, in beide reeksen kwamen zij als zesde onder de geblokte vlag.

Maxim en Mathias Moenaert (Gistel) mochten met de hulde op het hoogste schavotje als winnaars bij de Zijspannen groep B, in beide reeksen kwamen zij als tweede door de finish.

Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Jabbeke) mochten mee op het podium als tweede groep B na hun vijfde en derde plaatsen. Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem) derde in de eindstand groep B na hun dubbele vierde plaatsen. Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Meulebeke-Ruiselede) vielen net naast het podium als vierde na hun derde en vijfde plaatsen. Hein en Loid Bekaert (Oostrozebeke) werden zesde in groep B.

Volgende afspraak op 23 en 24 april in het Oost-Vlaamse Laarne.

(GA)