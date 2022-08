Vier leden van tennisclub Duinbergen in Knokke-Heist gaan voor record in padel

In het weekend van 20 en 21 augustus zullen Mathieu Loosvelt, Noah Moerkerken, André Rufino en Wim Heyvaert van Tennis- en Padelclub Duinbergen een poging ondernemen om het wereldrecord marathon padel te verbreken. Dit record staat nu op 28 uur, 25 minuten en 30 seconden en werd halfweg mei gevestigd in Hasselt.

De Limburgers deden toen beter dan het vorige record van ruim 26 uur dat een klein jaar eerder werd gerealiseerd door vier leden van KTC Azalea in Brugge. “Ons initiatief kwam er eigenlijk na een gesprek met hen”, vertelt Mathieu Loosvelt als hoofdtrainer en coördinator van TCD.

“Noah en André zijn twee trainers binnen onze club, Wim is bestuurslid en coacht in padel. De gasten van Azalea vroegen ons of wij de uitdaging wilden aangaan om hun record te verbreken. Er werd een procedure ingediend en we kregen de goedkeuring.”

Padel Summer Gala

Knokke-Heist zal tot en met zondag 21 augustus overigens nog meer in het teken staan van padel. Want de badstad pakt in de Royal Zoute Tennis Club voor de tweede keer uit met het Padel Summer Gala, waar niet alleen ’s werelds beste spelers maar ook BV’s en buitenlandse celebrities demonstratiewedstrijden spelen.

Het initiatief of de recordpoging in TC Duinbergen is er één voor het goede doel. De opbrengst is bestemd voor de vzw Centrum van de Oostkust, afdeling Welzijnszorg. Zij bieden woon-en dag ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking in de regio Oostkust (Het Baken en Het Boothuis). Kinderen van 0 tot 5 jaar met een mentale en fysieke beperking kunnen in Het Vlot terecht voor therapeutische dagopvang.

“Zij staan te popelen om actief hun bijdrage te leveren en zullen intensief betrokken worden, zowel vóór als tijdens het weekend. Het wordt overigens een heuse happening met een fuif ”, aldus Loosvelt.

Padel voor kids

“Er is een groepsontbijt, kinderen kunnen tijdens het weekend komen proeven van de sport. De padeltrainers staan klaar om enkele sessies Kids Padel aan te bieden. Er is een tombola, er zijn puzzels gemaakt die voor het goede doel zullen verkocht worden. Ook de G-sport wordt niet vergeten. In samenwerking met Padel Antwerp, die reeds een werking heeft, wordt rolstoelpadel voorgesteld aan het grote publiek.”

De vier spelers die voor het record gaan krijgen ieder gespeeld uur vijf minuten pauze voor verfrissing en verzorging. Ze kunnen deze pauzeminuten opsparen voor een langere duur, echter dienen deze ingehaald te worden. Hierbij komt uiteraard ook een medische ploeg met kinesisten en dokters bij te pas.

De ploeg dient intensief getraind aan de uitdaging te starten. Het spel moet gespeeld worden volgens de regels van het padelspel. Wisselen van kant is enkel toegestaan na een rustpauze. De score en tijd zal door middel van een groot scherm bijgehouden en geregistreerd worden.

Vijftig mensen

Alles moet continu gefilmd en gedocumenteerd worden met foto’s en getuigschriften. “Naast ons vier hebben we een ploeg van ongeveer vijftig mensen nodig om dit doel te verwezenlijken.” Zodra één speler moet opgeven is de poging mislukt. Bij de kleinste procedurefout wordt de poging als niet-geslaagd beschouwd. “Fysiek zal dit wel meevallen. Mentaal misschien iets moeilijker. Na drie uur ’s nachts zullen we het vermoedelijk wat lastiger hebben. Meer support zal dan wel nodig zijn”, besluit Mathieu Loosvelt. (ACR)