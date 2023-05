Vier algemeen kampioenen op de weg voor Zwaantjes uit Zandvoorde tijdens BK skeeleren

Het Belgisch kampioenschap skeeleren op de weg in het Vlaams-Brabantse Wilsele-Putkapel lokte ongeveer 150 deelnemers. Onder hen ook toppers zoals Bart Swings en wereldkampioen Jason Suttels. Zwaantjes Roller Club (ZRC) uit Zandvoorde was opnieuw goed vertegenwoordigd en behaalde zondag 23 medailles. Ze leverden ook vier algemene kampioenen af: Siebe Deceuninck (pupillen jongens), Fran Devoldere (scholieren meisjes), Lyssa Vansteenkiste (jeugd dames) en Stien Vanhoutte (seniores dames).

De wedstrijd had voor de derde keer plaats in de wijk Kwadenhoek. Bij zonnig weer begonnen de races in de voormiddag met korte afstanden voor scholieren, cadetten, jeugd en senioren. In de namiddag reden ook de miniemen, pupillen en de oudere categorieën hun wedstrijd.

Twee titels voor Stien Vanhoutte

Met twee Belgische titels deed Stien Vanhoutte het voor ZRC beter dan bijvoorbeeld Bart Swings. De olympische schaatskampioen nam vrede met één titel en gunde de winst in de afvallingskoers voor zijn ploegmaat Jason Suttels. Vanhoutte won zowel de ‘one lap’ over één ronde als de afvallingskoers. Op die manier schreef ze de allroundtitel op haar naam. Net als Vanhoutte reed ook haar clubgenote Lyssa Vansteenkiste bij juniores naar twee zeges. Zij won goud op ‘one lap sprint’ en op de afvalling. Haar zus Marlies stond op de ‘one lap’ mee op het podium, zij was goed voor brons.

Meer medailles

Voor de Zwaantjes uit Zandvoorde waren er nog meer medaillewinnaars op de weg. Bij de miniemen was er een derde plaats voor Dylan Stragier. Bij de pupillen was Mila Pape goed voor brons en zilver. Een derde plaats was er ook voor Andres Asidan, Melina Parmentier en Stan Crombez. Jinthe Proot werd in een discipline tweede bij de scholieren. Bij de cadetten was er dan weer twee keer brons voor Massimo Verleene. Bij de seniores viel er ook nog een derde plaats te noteren voor Lotte Verburgh en Indra Médard.

Zwaantjes Roller Club uit Zandvoorde was over de drie dagen van het BK, in de marathon, op de piste en op de weg, in totaal goed voor 58 medaillewinnaars. Deze atleten worden op zaterdag 10 juni aan de piste in Zandvoorde passelijk gehuldigd. (ACR)