Stoffel Vandoorne wordt achtste in eerste ePrix in India, Fransman Vergne pakt de zege

Regerend wereldkampioen Stoffel Vandoorne (DS Penske) is zaterdag als achtste geëindigd in de ePrix van India, de vierde manche van het seizoen in de Formule E. De dertigjarige Kortrijkzaan zag zijn Franse teamgenoot Jean-Eric Vergne de overwinning pakken in Hyderabad. India organiseerde voor de eerste keer een ePrix.

Vergne haalde het voor de Australiër Nick Cassidy (Envision Racing) en de Portugees Antonio Felix Da Costa (Porsche). Die profiteerde van een straftijd voor de Zwitser Sébastien Buemi (Envision Racing), die als derde was gefinisht.

De Duitse WK-leider Pascal Wehrlein (Porsche) werd vierde en doet een goede zaak in de tussenstand. Zijn dichtste achtervolger, de Brit Jake Dennis (Avalanche Andretti), werd pas zestiende. Wehrlein telt nu 80 punten, Dennis 62 punten. Vandoorne heeft nog maar vijf punten en is zestiende.

De volgende ePrix staat op 25 februari op het programma in Kaapstad (Zuid-Afrika).