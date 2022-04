Stoffel Vandoorne rijdt naar zege in Monaco en wordt leider in WK-stand

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) heeft zaterdag de zesde manche van het wereldkampioenschap Formule E in Monaco gewonnen. Het is zijn eerste zege in een ePrix dit seizoen, de derde in zijn carrière.

Vandoorne, vertrokken vanaf de vierde positie, had aan de meet 1.285 voorsprong op de Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Jaguar TCS), die zijn polepositie niet kon verzilveren. De Fransman Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) vervolledigde het podium.

“Ik voel me heel bijzonder, want dit is de mooiste race die je als piloot kan winnen”, verklaarde Vandoorne in het flashinterview na de wedstrijd.

In de WK-stand moet Vergne zijn leidersplaats afstaan aan Vandoorne, die nu 81 punten telt. De Fransman heeft zes punten minder. Evans staat op de derde plaats met 72 punten.

Het Formule E-kampioenschap wordt op 14 en 15 mei voortgezet met twee races in de Duitse hoofdstad Berlijn.