Schaatster Fran Vanhoutte uit Gistel behaalt brons in Duitse Inzell

In het weekend werd in het Duitse Inzell in het schaatsen de tweede Junior World Cup georganiseerd. Fran Vanhoutte uit Gistel eindigde zondagavond als derde en dus goed voor brons tijdens de afsluitende massastart. Ze schrijft hiermee geschiedenis, want ze is de eerste Belgische junior ooit die een medaille pakt op een World Cup bij de junioren.

Fran Vanhoutte (Langebaan Schaatsclub Gent) heeft er een succesvol weekend opzitten. Ze begon met een nieuw nationaal juniorrecord op de 1.000 meter. Met 1:21’95” deed ze anderhalve seconde beter dan de week voordien. Dat record was op zijn beurt ook al een verpulvering van haar vorige persoonlijke record. Fran zet dus enorme stappen vooruit in het schaatsen. Ze eindigde met haar tijd in de bovenste helft van de rangschikking: 22ste van de 45 deelneemsters.

Nieuw Belgisch record

Op zondag trok de 18-jarige West-Vlaamse de lijn door. Ze sprintte meteen weer naar een nieuw Belgisch record bij de junioren op de 500 meter. De te kloppen tijd staat nu op 40’37” en daarmee staat Fran in de Wereldbekerstand op die afstand op een erg knappe zestiende plaats op vijftig deelnemers.

Als afsluiter stond zondag de massastartfinale op het programma. Fran slaagde erin zich hiervoor te plaatsen en sloot het weekend in stijl af door knap brons te grijpen. Ze finishte na de Nederlandse Evelien Vijn en de Koreaanse Chaewon Park. (ACR)