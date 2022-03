Nieuw exploot van Wouter Vanhee: 24 uur aan een stuk thaiboksen (tegen een bokszak)

De straffe exploten van Wouter Vanhee (41) uit Oostrozebeke zijn nauwelijks bij te houden. En daar doet hij er nu nog eentje bij. Op vrijdagavond 5 mei start hij aan een thaiboksmarathon die een etmaal duurt. De opbrengst gaat naar Fighters Against Cancer.

We ontmoeten de Oostrozebekenaar in Siam Gym boven het Funkafee op het Theofil Toyeplein. “Ik mag hier van eigenaar Bruno ongebreideld trainen, want ik ben nu ongeveer elke dag in de weer om me specifiek voor te bereiden.”

Stikkapot na Everesting-avontuur

Wouter Vanhee heeft al een rijk palmares aan ‘stunts’: van het 24 uur lopen tot het beklimmen van de Mont Blanc. In december 2020 liep in hij in 36 uur tijd 202 kilometer. “Eigenlijk in 29 uur, maar ik moest verplicht rust nemen omdat je ‘s nachts doen niet buiten mocht wegens de lockdown.” Daarna vatte hij ook nog een Everesting-avontuur aan. Daarbij moet je de hoogtemeters van de Mount Everest (8.848 meter) overwinnen op gelijk welke berg of helling. “Ik ben de Fiertelmeers in Ronse 92 keer op gelopen, in totaal goed voor 9.075 hoogtemeters. In totaal had ik 160 kilometer op de teller, ik zat stikkapot. Het was misschien wel de zwaarste van al mijn ondernemingen.”

Maar nu staat er opnieuw eentje op de planning en daarbij gaat Wouter terug naar zijn oude liefde: de bokssport. MMA-vechter Benny Rogmans is de man achter het initiatief dat op 5 en 6 mei opnieuw georganiseerd wordt. Bij gevechtssportclub Naksu Geel start hij op vrijdag 5 mei om 19 uur met het geven van thaibokstrainingen. Daarbij wordt op een bokszak getraind en kunnen tegelijk 64 mensen per uur mee trainen. Die betalen elk tien euro per trainingsuur. “Samen met kooivechter Dave Vermeer zal ik de volledige 24 uur mee trainen. We zullen enkel wat rust hebben tussen het wisselen van de groepen.”

Het gaat om thaiboksen dus moet ik ook al die beenbewegingen inoefenen

Ondertussen is Wouter Vanhee, die op de technische dienst van de stad Tielt werkt, zich al volop aan het voorbereiden. “Ik mag hier dus in Zwevegem gratis trainen om zo toe te werken naar dit initiatief voor het goede doel. Thuis heb ik ook een grote bokszak hangen, maar als het kan kom ik naar hier. Ik doe hier vaak interval en omdat het om thaiboksen gaat moet je ook constant die beenbewegingen oefenen. Dit vele oefenen moet ik doen om zonder blessures die 24 uur straks te doorstaan.”

Het goede doel is ‘Fighters Against Cancer’. “Je kan persoonlijk een van mijn trainingsuurtjes sponsoren, maar ook een vrije bijdrage kan en die gaat dan uiteraad naar het goede doel. Advocaat Thomas Vandemeulebroucke (500 euro) en Reinoud Van der Hijden van Vestatech (250 euro) zijn mijn hoofdsponsors. Maar als je me een persoonlijk bericht stuurt via Facebook, kunnen we gelijk welke sponsorformule bekijken.”

Haar op de benen verdwijnt

Ondertussen krijgt Wouter met wat kwaaltjes af te rekenen: blessures aan de kneukels en scheenbeenonstekingen zijn zijn deel. “En het haar op mijn benen ben ik ondertussen ook al kwijt”, lacht hij. De vele trainingsuren kruipen ook in de kleren natuurlijk. “Ik woon alleen, moet zelf wassen en koken. De weekends dat ik mijn kinderen niet heb, kom ik ook naar hier trainen. Anders doe ik thuis wat meer trainingsarbeid.” Geel is natuurlijk niet dicht bij de deur, hij zal het er in zijn eentje en zonder fans moeten zien te rooien. “Misschien komt mijn vriendin me de laatste uren wel aanmoedigen…”