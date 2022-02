Movement Running Criterium vervangt Oostends Loopcriterium

De lopers en joggers klaagden steen en been bij het verdwijnen van het Oostends Loopcrititerium, dat 25 jaar lang werd georganiseerd door Stad Oostende in samenwerking met de Sportdienst en Deweert Sport. Corona deed er geen deugd aan en er was nood aan een nieuw criterium. Nick Vanhaecke van Movement vzw nam de koe bij de horens en stampte het Movement Running Criterium uit de grond in samenwerking met verschillende scholen.

“Lopen is voor ons de meest toegankelijke sport. Je kan gewoon je loopschoenen aantrekken en starten”, zegt Nick Vanhaecke.

Unieke locaties

“Dat, gecombineerd met de sfeer van het samen sporten, mag zeker in 2022 niet ontbreken. Oostende heeft al jaren een traditie van een mooi loopcriterium te organiseren. Met Movement vzw willen we dit criterium nieuw leven inblazen en vol vuur in een nieuw jasje steken.”

“We kozen voor unieke locaties, zoals domein Raversyde, en we zetten ook ruim in op kwaliteit. We starten met een nieuwe lei en eigen move accenten, vooral naar de jeugd toe.”

“We willen met onze lopen volop kinderen in beweging brengen. Het verhoogt de kans dat ze op latere leeftijd blijven sporten en verlaagt de kans op ziektes en overgewicht. We willen dit positieve effect stimuleren door nauw samen te werken met verschillende scholen.”

“Iedereen kan deelnemen op onze lopen, ook de volwassenen die al jaren deelnamen aan het Oostends Loopcriterium. We houden rekening met de wedstrijdloper, maar ook de recreatieve loper die vooral plezier wil beleven, zal tevreden zijn.”

Acht wedstrijden

Het Movement Running Criterium bestaat uit acht wedstrijden, die gespreid worden tussen april en oktober. Elke deelnemer maakt telkens kans op een leuke prijs en de eindwinnaar van het criterium wordt verwacht op het Sportgala van de stad Oostende.

Voorinschrijving per wedstrijd (uiterlijk twee dagen vooraf) kost 8 euro. De dag zelf betaal je 10 euro om deel te nemen. De Kidsrun is steeds gratis.

Kidz Sport voor kinderen

De Stad Oostende ondersteunt het project. Op elk loopevent wordt tevens een gratis Kidz Sport voor kinderen van 4 tot 12 jaar georganiseerd, zodat de mama’s en papa’s ondertussen kunnen genieten van het lopen.

“Alleen kon Movement vzw de organisatie niet dragen en gelukkig hebben we sponsors gevonden die geloven in ons project en het criterium financieel steunen”, vervolgt Nick Vanhaecke.

“Met het Movement Running Criterium willen we voor de Oostendse loper zijn loopactiviteit opnieuw in ere herstellen. Oostende had jarenlang een van de mooiste criteriums van het land.”

“Helaas was corona lange tijd de grote spelbreker. Nu kunnen wij de Oostendenaar(s) weer aan het lopen brengen via dit criterium en de sponsors Haven Oostende, CM, Stad Oostende, Immo François, Cool Electro Cycles, Tea-Room Cappucino en Kunstgras Centrum.”