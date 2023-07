Motorcrossers van VJMO en MCLB te gast in Wachtebeke

De motorcrossers aangesloten bij de Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond waren het weekend van 1 en 2 juli te gast op het crossterrein van de Mendonckdreef in het Oost-Vlaamse Wachtebeke. Hierbij de beste uitslagen van de West-Vlamingen.

VJMO op zaterdag

Manu Vandaele uit De Haan was aan de slag bij de vierwielers, de Jeugd-Quads, en na afloop mocht hij naar de hulde als derde in de eindstand na zijn dubbele derde plaats.

Mathis Vandevelde (Vichte) viel net naast het podium met zijn driedubbele vierde plaats.

Castor Vertongen (Avelgem) werd tweede bij de allerjongste solorijders, de Initiatie A, in de eerste reeks legde hij beslag op de tweede plek en hij schreef de tweede manche op zijn naam.

Quin Gillemyn (Sint Eloois Winkel) werd vijfde in totaal met de zevende en vierde plaatsen.

Hakkan Hempte (Otegem) werd driedubbel tweede in de groep Initiatie B, Ollie Van De Casteele (Brugge) werd driedubbel derde, en Liam Lancriet (Kortemark) werd vijfde in totaal met de zevende en derde plaatsen.

Naomi De Greef uit De Haan werd driedubbel vierde bij de Mkini-Dames.

Lewis Dedrie (Klerken) mocht met de hulde op het hoogste schavotje als winnaar bij de Nieuwelingen 65cc, in de eerste reeks finishte hij als tweede en schreef de tweede manche op zijn naam.

Matto Vertongen (Avelgem) werd driedubbel derde bij de Nieuwelingen 85cc.

Lewis Wybo (Lichtervelde) moet zich nog een beetje aanpassen een reeks hoger nu hij uitkomt bij de Nieuwelingen 85cc, hij werd zesde in de eindstand op 20 deelnemers met de zevende en zesde plaatsen.

Amber De Keyser (Ruiselede) legde beslag op de vierde eindstek met de vierde en zevende plaatsen bij de Dames-Open, en Laurie Hempte (Otegem) zesde eindstek met de vijfde en zesde plaatsen.

Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) werd driedubbel derde bij de Junioren 85cc.

Bo Tytgat (Lichtervelde) werd driedubbel zesde bij de Aspiranten.

Jonas Vandevelde (Vichte) mocht na afloop naar de hulde als derde bij de grote Quads die op zaterdag rijden om het zondagprogramma te ontlasten, hij legde beslag op de tweede en derde plaats. Febe Devos (Deerlijk) werd in de eerste reeks bij de Quads als vierde afgevlagd en kende pech in de slotmanche.

MCLB op zondag 2 juli

Liefst 35 Beloften, jongens tussen 14 en 19 jaar, achter het starthekken. Rune Van Massenhove uit Leffinge legde beslag op de zesde en vijfde plaatsen, goed voor de vijfde eindstek. Jasper De Vos (Wielsbeke) kwam als tiende en zesde onder de geblokte vlag, goed voor de zevende eindstek.

Lowie Vancompernolle (Meulebeke) mocht na afloop met de hulde op het hoogste schavotje als winnaar bij de Nieuwelingen 250/500cc, jonge mannen tussen 19 en 23 jaar met dubbele bezetting aan het starthekken. Lowie schreef de eerste reeks op zijn naam en kwam als derde door de finish in de tweede manche. Joshua Dubaere (Otegem) mocht mee naar de hulde als tweede, hij legde beslag op de derde en tweede plaatsen in de reeksen. Nathan De Fauw (Aartrijke) werd driedubbel vijfde, zowel in beide reeksen als de eindstand vijfde plek.

Jeffrey Deruddere (Tielt) werd driedubbel derde bij de Nieuwelingen A, de 23 à 30 jarigen, waar ook liefst 34 deelnemers de start namen, in beide reeksen klokte hij af op de derde plek. Eljakim Demarcke (Rekkem) werd vierde in de eindstand met de vijfde en vierde plaatsen, en Louis Galle uit Waregem werd driedubbel zevende.

Xavier Degeldere (Ingelmunster) was knap bezig bij de Nieuwelingen C, mannen vanaf 42 jaar, in beide reeksen legde hij beslag op de tweede plaats achter een gastrijder, en was daarmee ook tweede in de eindstand. Yves Vanhove (Ruddervoorde) miste net het podium, hij werd vierde in de eindstand na zijn derde en vierde plaatsen in de reeksen.

Kristof Calus (Heestert) kwam als zesde en zevende onder de geblokte vlag bij de Experten, goed voor de zevende eindstek. Marc Kennes (Kortemark) werd driedubbel vijfde bij de Experten.

Jana Calus uit Heestert was knap bezig bij de Dames Open, de jonge dame kwam in beide reeksen als derde onder de geblokte vlag en was daarmee ook derde in de eindstand.

Killian Vanoverschelde (Bredene) mocht naar de hulde als derde in totaal bij de Junioren 250cc, hij legde beslag op de vijfde en vierde plaatsen bij de kwartliters.

Gino De Schuymer (Harelbeke) was knap bezig bij de Junioren 500cc, de zware motoren, in beide reeksen finish op de tweede plaats en ook tweede in de eindstand.

Emiel Soens (Zwevegem) werd tweede in totaal bij de Nationalen 250cc, hij legde beslag op de tweede en vierde plaatsen bij deze kwartliters.

Aaron Spruytte (Hooglede) werd vijfde in de eindstand bij de Nationalen 500cc, de halve liters ofte de zware motoren, hij kwam als negende en tweede onder de geblokte vlag.

Internationalen

Bij de Internationalen 250cc waren de bloemen voor Avo Tack uit Oostrozebeke, in de eerste reeks moest hij alsnog vrede nemen met de tweede plaats, maar na de pauze was hij heer en meester en klokte af op de eerste plaats en meteen de eindzege. Seth Van Tatenhove (Wingene) mocht mee naar de hulde, hij werd tweede bij de Inters 250cc met de vierde plaats in de eerste reeks en tweede in de slotreeks. Stanley Verstraete (Eernegem) werd vijfde bij de Inters kwartliters met de vijfde en derde plaatsen.

Jeffrey Dewulf uit Jabbeke was present en de rest weet dan hoe laat het is, hij schreef andermaal beide reeksen op zijn naam en de eindzege bij de Inters 500cc, de zware motoren. Greg Demeulemeester (Deerlijk) mocht mee naar het podium, hij werd in beide reeksen als derde afgevlagd, en daarmee ook derde in de eindstand. Damon Tanghe (Ooigem) werd vierde in de eindstand met de zesde en vierde plaatsen bij de Inters 500cc.

Met 22 Zijspannen spektakel verzekerd

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) mochten met de hulde op het hoogste schavotje als winnaars in groep A. In de eerste reeks finishten zij als tweede en na de pauze waren zij de beteren, klokten af met de reeks- en eindzege.

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem – Oostrozebeke) schreven de eerste reeks op hun naam na felle strijd tegen het parcours dat te lijden kreeg onder de overtollige watertoevoer. In de tweede manche opnieuw gesukkel aldus Yens met wateroverlast en vrede moeten nemen met de derde plaats, en tweede in de eindstand groep A. In de tussenstand van het B.K. staan Yens en Joey riant aan de leiding met bonus van 41 punten op de naaste achtervolger en 58 op de derde.

Maxim en Mathias Moenaert (Gistel-Ingelmunster) werden derde in groep A met dubbele vierde plaatsen. Geert Valcke – Mathis Lareu (Oostrozebeke-Wielsbeke) werden zesde A’s.

Kendric Van Grembergen – Nzelo Hoste (Deerlijk-Meulebeke) mochten met de hulde op het hoogste schavotje als winnaars bij de Zijspannen B, ze kwamen als vijfde en zesde onder de geblokte vlag. Rémi Deceuninck – Kjell Hoste (Pittem-Meulebeke) mochten mee op het podium als tweede in groep B na hun derde en tiende plaatsen algemeen. Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol) werden vierde in totaal in groep B na hun negende en achtste plaatsen algemeen. Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Oostrozebeke-Ruiselede) werden vijfde in de totaalstand groep B met de achtste en elfde plaatsen algemeen.

Volgende afspraak op 8 en 9 juli in het verre Tessenderlo. (Guido Allewaert)