Motorcross VJMO en MCLB te gast in Wontergem

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond waren in het weekend van 6 en 7 mei te gast in het Oost-Vlaamse Wontergem, net over de West-Vlaamse grens.

VJMO op zaterdag

Bij de Initiatie A, de allerjongsten, waren de bloemen voor Castor Vertongen uit Avelgem na zijn dubbele reekszege. Remi Lahousse (Geluveld) mocht met de hulde op het derde schavotje na zijn vierde en tweede plaatsen. Mathis Vlieghe (Gits) werd achtste in de eindstand na zijn vijfde en tiende plaatsen.

In de groep Initiatie B was de eindzege voor Hakkan Hempte uit Otegem na zijn tweede plek en reekszege. De tweede in de eindstand was Ollie Vandecasteele uit Brugge, hij legde beslag op de derde en tweede plaatsen. De derde podiumplaats was voor Liam Lancriet uit Kortemerk die als zesde en vierde door de finish kwam, en de vierde ekindstek voor Oscar Coppieters uit Heule die als zevende en vijfde onder de geblokte vlag kwam.

Naomi De Greef uit De Haan werd derde in de eindstand bij de Mini-Ladies metb de derde en tweede plaatsen. Kyra Roelens (Zwevezele) werd zevende in de eindstand na haar zevende en zesde plaatsen, en de achtste eindstek voor Luna Denijs (Hooglede) die als achtste en negende finishte, en Yinske Willemyns uit Moorslede legde beslag op de negende en tiende plaatsen, negende in de totaalstand.

Lewis Dedrie uit Klerken miste net het podium bij de Nieuwelingen 65cc met de vijfde en derde plaatsen. Lewis Wybo uit Lichtervelde werd vijfde in de eindstand met de vierde en vijfde plaatsen, en Pifte Ternier uit Bikschote zevende bij de 65cc.

Bij de Nieuwelingen 85cc werd Tallon Dekeyser uit Ruiselede vijfde in de totaalstand met de zevende en vijfde plaatsen, en Zenzi Mortier (Zwevezele) zevende in de eindstand met de negende en zevende plaatsen.

Laurie Hempte uit Otegem werd vijfde bij de Ladies Open met de zesde en vijfde plaatsen. Brit Van Tatenhove (Zwevezele) klokte in beide reeksen af op de achtste plaats waarmee ze ook achtste was in de totaalstand, en Amber De Keyser uit Ruiselede sloot de toptien bij deze damesreeksen met de elfde en tiende plaatsen.

Nash Kinet uit Sint Eloois Vijve miste net het podium na zijn dubbele vierde plaats bij de Junioren 85cc, was hij ook vierde in de eindstand.

Bo Tytgat uit Lichtervelde werd vijfde bij de Aspiranten, de hoogste jeugdcategorie, hij kwam als vijfde en vierde onder de geblokte vlag. Emile Decoster (Desselgem) werd elfde bij de Aspiranten.

Jonas Vandevelde uit Vichte mocht na afloop naar de hulde als derde bij de Quads Open, hij legde beslag op de tweede en derde plaatsen. Bij deze miste Febe Devos net het podium, de jonge dame finishte in beide reeksen als vierde.

MCLB op zondag

Een dik pak deelnemers met een goed lopend parcours in de eerste reeksen, maar na de pauze was het zwaar werken voor alle crosssers-liefhebbers.

Geen West-Vlamingen op het podium bij de youngsters, de Beloften tussen 14 en 19 jaar. Boris Vanrobaeys uit De Ruiter Roeselare finishte in beide reeksen als vierde, en dat was ook zijn deel in de eindstand. Rune Van Massenhove (Leffinge) kwam als zesde en achtste onder de geblokte vlag en was daarmee zevende in de totaalstand. Bo Tytgat uit Lichtervelde werd achtste in de eindstand met de zevende en elfde plaatsen bij de Beloften.

Joshua Dubaere uit Otegem was andermaal heel knap bezig bij de Nieuwelingen 250/500cc, (19-23 jarigen). In beide reeksen zegevierde de jonge kerel en mocht met de hulde dan ook weer op het hoogste schavotje. Lowie Vancompernolle (Meulebeke) mocht mee naar de hulde als derde in de eindstand, hij legde beslag op de vierde en derde plaatsen in de reeksen. Tybo Tytgat (Meulebeke) werd vierde in de totaalstand met de vijfde en vierde plaatsen, en Guillaume Sinnaeve (Sint Eloois Winkel) zesde in totaal met de zesde en zevende plaatsen.

Bij de Nieuwelingen A, de 23 – 30 jarigen, werd Jeffrey Deruddere uit Tielt mooi tweede in de eindstand, hij kwam als tweede en vijfde onder de geblokte vlag. Bij deze ook Gianni Duyck uit Hulste die zesde werd in de eindstand, in de eerste reeks pas als 13de afgevlagd en in de slotmanche als grandioos winnaar. Louis Galle (Waregem) legde beslag op de zesde en achtste plaatsen waarmee hij zevende was in de eindstand, en Eljakim Demarcke (Rekkem) achtste in totaal met de negende en zesde plaatsen.

Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) werd driedubbel tiende bij de Nieuwelingen B, 30 – 42 jarigen.

Jana Calus uit Heestert mocht na afloop weer naar het podium, de jonge dame werd derde in de eerste reeks en tweede in de slotmanche, goed voor de derde eindstek. Amy-Jo Stoop (Beernem) werd vijfde in de totaalstand bij de Dames-Open, zij legde beslag op de vierde en zesde plaatsen.

Yves Vanhove (Ruddervoorde) mocht na afloop naar het podium, hij werd tweede bij de Nieuwelingen C na zijn vierde en derde plaatsen. Xavier Degeldere (Ingelmunster) werd bij deze +42 jarigen, derde in de totaalstand met de derde en vierde plaatsen. Jaime Palacios (Ruddervoorde) werd vijfde in totaal met de zesde en vijfde plaatsen, en Stefaan De Ruyck (Tielt) werd tiende.

Kristof Calus (Heestert) miste net het podium bij de Experten, hij werd vierde met de vierde en derde plaatsen, en Mario Mandeville (Diksmuide) mocht naar het podium als derde na haar tweede en vierde plaatsen.

Dougan Paepe (Snellegem) werd derde in de eindstand met de derde en zesde plaatsen bij de Junioren 250cc. Matlin Devos (Wieelsbeke) kwam als tiende en vierde door de finish, goed voor de zesde in totaal. Robbe Verbrugge (Zwevegem) ging als elfde en derde door de finish waarmee hij zevende was in de eindstand. Killian Vanoverschelde (Bredene) werd negende in de eindstand met de vierde en twaalfde plaatsen, en Thibau Desmet uit Bavikhove sloot de toptien bij de Juniors 250cc met de tiende en vijfde plaatsen.

Bij de Juniors 500cc, de zware motoren, ook een vijftal West-Vlamingen in de toptien. Gino De Schuymer uit Harelbeke werd driedubbel tweede, zowel in de reeksen als de eindstand op de dichtste ereplaats. Mee op het podium ook Nigel Stoop uit Beernem, als derde in totaal na zijn derde en vierde plaatsen. Op de vierde eindstek Gilles Geesquiere uit Koksyde die als vierde en zesde door de finish ging. Zesde in totaal werd Emile Vanhautte uit Waregem die als achtste en vijfde door de finish vlamde, en Jens De Bruyne uit Hertsberge achtste in de eindstand na zijn zesde en achtste plaatsen.

Seth Van Tatenhove uit Zwevezele was weer heel sterk bezig bij de Nationalen 250cc met dubbele reekszege, hij mocht met de hulde dan ook weer op het hoogste schavotje met de bloemen en de grootste beker. Emiel Soens (Zwevegem) werd driedubbel vierde bij deze kwartliters, en Aaron Spruytte uit Hooglede pakte de eindzege bij de halve liters, de Nationalen 500cc, met reekszege en derde plaats.

Avo Tack uit Oostrozebeke werd tweede in de eerste reeks bij de Internationalen 250cc en na de pauze pakte hij sterk uit en behaalde de reekszege, in totaal werd hij tweede. Bij deze Inters 250 werd Stanley Verstraete uit Eernegem driedubbel vijfde, en Nate Van Tatenhove uit Zwevezele-Wingene zesde in de eerste reeks en pech in de tweede manche.

Bij de Internationalen 500cc was Jeffrey Dewulf uit Jabbeke present en hij pakte opnieuw zwaar uit met dubbele reekszege. Jorne Tytgat (Deerlijk) mocht mee lop het podium met de hulde als derde, hij legde beslag op de tweede en vijfde plaatsen.

Junior Decouter (Kortemark) werd in beide reeksen als vierde afgevlagd, goed voor de vijfde eindstand. Greg Demeulemeester (Deerlijk) werd zesde in de eindstand na zijn dubbele zevende plaatsen, en Damon Tanghe uit Ooigem sluit de toptien bij deze Inters 500cc met de twaalfde en negende plaatsen.

Altijd spektakel bij de Zijspannen

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) werden winnaars bij de Zijspannen A, zij schreven de eerste reeks op hun naam en werden tweede in de slotmanche.

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) werden tweede in groep A, in de eerste reeks als vierde afgevlagd na sterke remonte. Niet zo best gestart en dan nog de motor geblokkeerd en moeilijk weer op gang gekregen, en als allerlaatste kunnen vertrekken en beginnen aan de remonte alsnog naar de vierde plek. In de tweede reeks goede start en foutloze race en reekszege, en tweede in totaal groep A.

Geert Valcke – Mathis Lareu (Oostrozebeke-Wielsbeke) werden vierde in de eindstand groep A met de zevende en tiende plaatsen in die grote bende.

Kendric Van Grembergen – Nzelo Hoste (Deerlijk-Meulebeke) werden algemeen winnaars in groep B, zij legden beslag op de tweede en derde plaatsen tussen de A-rijders als dubbele reekswinnaars B.

Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol) werden tweede in groep B en mochten dus naar het podium. Zij legden beslag in de reeksen op de derde en zevende plaatsen algemeen. Sandrino Huysentruyt – Francis Wittebol (Ruddervoorde-Snellegem) mochten na afloop ook naar de hulde, als derde op het mpodium na hun vijfde en zesde plaatsen. Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Oostrozebeke-Ruiselede) legden beslag op een dubbele achtste plaats, en waren daarmee vierde B’s. Remi De Ceuninck – Kjell Hoste (Pittem-Meulebeke) kwamen als negende en vijfde onder de geblokte vlag, goed voor de vijfde eindstek groep B. (GuidoA.)