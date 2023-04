Motorcrossers eindelijk weer aan de slag na verschillende afgelastingen

Na vier afgelaste wedstrijden op rij door de ongure weersomstandigheden waar wateroverlast de boosdoener was, kon de wedstrijd in het Oost-Vlaamse Evergem eindelijk doorgaan. Op Paaszaterdag 8 april kwamen 170 jeugdpilootjes aan de start in de diverse reeksen, op Paaszondag 9 april niet minder dan 380 piloten op de inschrijvingslijsten. Het werd dan ook een dik succes mede de mooie weersomstandigheden. Hierbij de resultaten van de West-Vlamingen in de toptien.

Bij de jeugd-quads finishte Dylan Defollin uit Kerckhove als tweede in de eerste reeks en kwam als winnaar door de finish in de tweede manche. Hij werd echter pas tweede in de eindstand door een minder goede totaaltijd dan zijn collega die als reekswinnaar en tweede door de finish kwam.

Hakkan Hempte uit Otegem werd driedubbel tiende bij de allerjongsten, de Initiatie.

Kyra Roelens (Zwevezele) werd negende in de eindstand bij de Mini Dames na haar dubbele achtste plaats.

Tallon Dekeyser uit Ruiselede was aan de slag bij de Nieuwelingen 85cc waarin hij de zevende eindstek opeiste na de elfde en vijfde plaatsen in de reeksen.

Dana Zutterman (Beernem) kwam uit bij de Dames Open die met 23 achter het starthekken stonden, zij werd als 13de en zesde afgevlagd, goed voor de achtste totaal.

Femke Bruynooghe (Brugge) was bij deze dames 15de in de eindstand.

Nash Kinet uit Sint Eloois Vijve legde beslag op de vijfde en vierde plaatsen bij de Juniors 85cc, waarmee hij vijfde was in de totaalstand.

Bo Tytgat uit Lichtervelde was aan de slag in de hoogste categorie bij de jeugd, de Aspiranten. In beide reeksen kwam de jonge kerel als tweede door de finish en was daarmee ook tweede in de eindstand.

In deze hoogste reeksen was ook Kobe Lins aan de slag, hij legde beslag op driedubbele negende plaatsen, zowel in de reeksen als de eindstand.

Om het zondagprogramma te ontlasten rijden de grote Quads ook op zaterdag, bij deze was ook Febe Devos uit Deerlijk present en de jonge dame werd negende in de totaalstand met de tiende en zevende plaatsen.

MCLB op zondag

Bij de youngsters, de Beloften, was Boris Vanrobaeys uit De Ruiter-Roeselare present. In de eerste reeks kwam hij pas als zevende onder de geblokte vlag maar na de pauze, in de tweede en beslissende manche tekende Boris present met de reekszege. In de totaalstand viel hij met de vierde plaats net naast het podium.

Rune Van Massenhove (Leffinge) legde in beide reeksen beslag op de vijfde plaats bij de Beloften, jongeren tussen 14 en 19 jaar, en was ook vijfde in de eindstand.

Bij de Nieuwelingen 250/500cc, kerels tussen 19 en 23 jaar, stond een lange rij achter het starthekken met 40 deelnemers. Joshua Dubaere uit Otegem deed het schitterend in beide reeksen, met de tweede plaats in de eerste reeks en als winnaar van de tweede manche. Hij mocht met de hulde op het hoogste schavotje als eindwinnaar.

Lowie Vancompernolle uit Meulebeke miste net het podium, hij werd vierde in totaal met de zesde en vierde plaatsen. Tybo Tytgat ((Lichtervelde) werd zesde in de eindstand met de achtste en zesde plaatsen . Benoit Vanderbeke (Tielt) kwam in beide reeksen als tiende onder de geblokte vlag, goed voor de negende eindstek. De toptien in de eindstand werd afgesloten door Keanu Beernaert (Tielt) die beslag legde op de 13de en achtste plaatsen.

Bij de Nieuwelingen A, 23 – 30 jarigen, waren de bloemen en de grootste trofee voor Jeffrey Deruddere uit Tielt. Hij werd tweede in de eerste reeks en schreef de tweede manche op zijn naam, en mocht aldus op het hoogste schavotje.

Bij de Nieuwelingen B, 30 tot 42 jaar, miste Thomas Lossy van Mc Poeke, net het podium. Hij werd vierde in totaal met dubbele zevende plaats in de reeksen.

Matthias Geirnaert (Avelgem) legde beslag op de tiende plaats in beide reeksen en was daarmee negende kin de eindstand, en Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) werd elfde in de eindstand na zijn 15de en achtste plaatsen.

Bij de Nieuwelingen C, vanaf 42 jarigen, toch een West-Vlaming op podium met Yves Vanhove uit Ruddervoorde die derde werd in totaal met de tweede en derde plaatsen in de reeksen. Stefaan De Ruyck (Tielt) werd vijfde in de eindstand met de zevende en achtste plaatsen. Kris Hollevoet uit Izegem werd twaalfde in totaal met de 16de en elfde plaatsen.

Jana Calus (Heestert) was heel knap bezig bij de Dames Open, de lady legde beslag op de tweede plaats in beide reeksen en ook tweede in de eindstand. Amy-Jo Stoop mocht mee naar de hulde, de jonge dame uit Beernem was heel klnap bezig en finishte in beide reeksen als derde, en ook derde daarmee in totaal. Kaleigh Ryckaert (Mc Poeke) werd zesde in totaal met de vijfde en zesde plaatsen. Lisa Spriet (Mc Poeke) legde beslag op de zevende en achtste plaatsen en daarmee achtste in de eindstand.

Kristof Calus uit Heestert doet er alvast ook nog een jaartje bij en komt uit bij de Experten, de ouderlingen …hij mocht naar de hulde als tweede in de totaalstand na zijn derde en tweede plaatsen. Francis Termote uit de streek van Kortrijk, werd zesde in totaal met de negende en zesde plaatsen in de reeksen.

Dougan Paepe uit Brugge werd achtste bij de Junioren 250cc in de eindstand met de zesde en zevende plaatsen in de reeksen. Matlin Devos (Wielsbeke) negende in de eindstand na zijn tiende en achtste plaatsen, en de toptien afgesloten door Killian Vanoverschelde (Bredene) die als elfde in beide reeksen door de finish ging.

Bij de Junioren 500cc, de zware motoren, werd Jens De Bruyne uit Hertsberge negende in de eindstand met de twaalfde en tiende plaatsen, en Nigel Stoop (Beernem) tiende in de eindstand met de vijfde en twaalfde plaatsen.

Emiel Soens uit Zwevegem werd zesde in de eerste reeks bij de Nationalen 250cc en viel uit in de tweede heat.

Thibau Callens (Mc Poeke) pakte uit met dubbele reekszege bij de Nationalen 500cc en aldus eindwinnaar bij de zware motoren. Bij deze groep ook Aaron Spruytte uit Hooglede die derde werd in de eindstand met de tweede en vierde plaatsen.

Bij de Internationalen 250cc geen enkele rijder uit een van onze regio’s, dan maar een kijkje nemen bij de zware motoren, de Internationalen 500cc. Geen podiumhalers, maar toch wel een vierde eindstek voor Jorne Tytgat uit Kerckhove, die als derde en vierde de reeksen afsloot.

Greg Demeulemeester ((Kerckhove) legde beslag op de vijfde en achtste plaatsen, goed voor de zevende eindstek, en Damon Tanghe (Ooigem) tiende in totaal met de tiende en negende plaatsen in de reeksen der Inters.

Spanning en spektakel bij de Zijspannen

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) werden mooie eindwinnaars met de eerste en tweede plaatsen.

Geert Valcke – Mathis Larue (Oostrozebeke) werden tweede in groep A met dubbele tweede plaats in de reeksen.

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) kenden pech bij de start van de eerste reeks, de motor wilde niet starten wegens elektrisch probleem. In de tweede manche was het euvel opgelost en na een knappe race sloten zij als winnaars af.

Op Paasmaandag namen Yens en Joey deel aan een zijspancross in het Nederlandse Oldenbroeck voor het Nederlands kampioenschap en sloten de eerste reeks af op de vierde plaats op 44 deelnemers, dit bij het ter perse gaan.

Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Meulebeke-Ruiselede) werden zondag vijfde in groep B op 14 deelnemers, met de vierde en negende plaatsen.

Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol) werden negende in de eerste reeks en vielen uit in de slotmanche.

Volgende afspraak op 15 en 16 april bij de club Mc De Willemsvrienden uit Pamel onder leiding van dhr Jurgen Van Den Hauwe, die organiseert in het Oost-Vlaamse Velzeke, een prachtig overzichtelijk parcours. (GA)