Motorcross VJMO en MCLB in Volkegem

In Volkegem bij Oudenaarde wachtte de motorrijders vorig weekend een wondermooi parcours en het team rond thuisrijder Greg Demeulemeester zorgde voor een feilloze organisatie. Met op zaterdag de jeugd tussen zes en veertien jaar en zondag de ‘grote jongens en enkele meisjes’ van de Motor Cross Liefhebbers Bond.

VJMO op zaterdag

Hakkan Hempte uit Otegem is het winnen gewoon en hij deed er een dubbele reekszege bovenop bij de groep Initiatie A, de allerjongsten van de federatie. Bij deze ook Mads Heyrick uit Bredene die als zesde en tiende door de finish kwam en Ollie Van De Casteele (Brugge) met de achtste en vierde plaatsen. Bij de Initiatie B was er de dubbele derde plaats voor Lowie Van Grembergen (Deerlijk) die daarmee naar de hulde mocht op de derde plek, en de vierde eindstek voor Liam Lancriet (Korrtemark) die als vijfde en vierde onder de geblokte vlag kwam.

Britt Van Tatenhove uit Zwevezele schreef andermaal beide reeksen bij op haar palmares die ze behaalde bij de Mini-Ladies, opnieuw dubbele reeks- en eindzege. Kyara Roelens (Zwevezele) werd driedubbel zesde.

Tallon Dekeyser (Ruiselede) mocht na afloop op het hoogste schavotje na zijn dubbele reekszege bij de Nieuwelingen 65cc, en Lewis Dedrie (Klerken) kwam als vijfde en tiende door de finish.

Bij de Nieuwelingen 85cc was er de driedubbele tweede plaats voor Emile Decoster uit Desselgem, de zesde en vijfde plaatsen voor Nash Kinet (Sint Eloois Vijve), en de achtste eindstek voor Jill Devos uit Aalbeke.

Nina Dewulf uit De Haan kwam als zevende en zesde onder de geblokte vlag bij de Jeugd Quads, Manu Vandaele eveneens uit De Haan als negende en achtste.

Bij de Ladies Open, de meer volwassen meisjes, stonden ze met 16 achter het starthekken. Hierbij een driedubbele vijfde plaats voor Danaé Zutterman uit Beernem, en driedubbele zevende stek van Amber De Keyser uit Ruiselede.

In de hoogste categorie bij de VJMO, de Aspiranten, slaagde geen enkele West-Vlaming om het podium te halen. Bo Tytgat uit Lichtervelde was de beste met driedubbele vierde plaats. Colin Ramon (Zerkegem) legde beslag op de tiende en elfde plaatsen, Jay Declercdq (Avelgem) 14de en 15de, Kobe Lins (Staden) dubbel 17de, en Jari Reynvoet (Blankenberge) 18de op 25 deelnemers.

Als sluitstuk krijgt men op zaterdag altijd de grote Quads, dit om het zondagprogramma te verlichten. Glenn De Swarte uit Oostkamp kwam als achtste en zesde onder de geblokte vlag, en Febe Devos uit Deerlijk werd tiende.

MCLB op zondag

Jana Calus de jongedame uit Heestert die normaal elke week present tekent, viel ditmaal net naast het podium als vierde in de totaalstand na haar dubbele vierde plaats bij de Dames Open.

Joshua Dubaere (Otegem) schreef beide reeksen op zijn naam bij de Nieuwelingen 250/500cc, jongeren tussen 19 en 23 jaar met 26 aan de start, en mocht met de hulde dan ook op het hoogste schavotje met de grootste beker en de bloemen.

Emile Vanhaute (Waregem) mocht op het tweede schavotje na zijn tweede en vierde plaatsen. Tybo Tytgat (Lichtervelde) viel net naast het podium met de derde en vijfde plaatsen. Louis Galle (Waregem) werd achtste in de eindstand met de zesde en tiende plaatsen, en Jeffrey Deruddere (Tielt) kwam als achtste en negende onder de geblokte vlag, goed voor de negende eindstek.

Bryan Delagrense (Waregem) mocht naar de hulde na afloop, hij legde beslag op de vijfde en vierde plaatsen bij de Nieuwelingen A, 23 tot 30-jarigen, en was daarbij derde in de eindstand op 29 deelnemers. Alexi Decordier (Tiegem) werd bij deze achtste in de totaalstand na zijn achtste en negende plaatsen.

Gert-Jan Bouckhuyt uit Meulebeke die nu in Koolskamp woont, miste net het podium bij de Nieuwelingen B, 30-42 jarigen. Hij werd vierde in totaal met de derde en vijfde plaatsen op 29 starters. Jaime Palacios (Ruddervoorde) legde beslag op de negende en tiende plaatsen.

Bij de Nieuwelingen C, de senioren + 42 jarigen, stonden eveneens 30 deelnemers achter het starthekken en tien dames. Marc Kennes uit Kortemark won andermaal beide reeksen en de eindzege, en Xavier Degeldere (Ingelmunster) moest vrede nemen met de vijfde eindstek met de vijfde en zevende plaatsen.

30 deelnemers bij de Beloften

Robbe Verbrugge uit Zwevegem zorgde voor een mooie verrassing met de tweede plaats in de totaalstand, in de eerste reeks finishte hij als vierde en schreef de tweede manche op zijn naam. Boris Vanrobaeys (Roeselare) werd vijfde in de eindstand na zijn dubbele zesde plaatsen. Rune Van Massenhove (Leffinge) finishte in de eerste reeks als tweede, maar in de tweede manche werd het pas de elfde plaats, en daarmee zevende in de eindstand. Troy Dendooven (Oostkamp) kwam als achtste en negende onder de geblokte vlag, Jelle Maes uit Izegem finishte op de negende en achtste plaatsen, en Milan Vandecaveye als 14de en zevende.

Aaron Sptuytte uit Hooglede was heel knap bezig bij de Junioren 250cc, hij schreef beide reeksen op zijn naam en mocht met de hulde na afloop op het hoogste schavotje met de grootste beker en de bloemen. Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) mocht mee naar de hulde als derde na zijn tweede en derde plaatsen, en Nigel Stoop (Beernem) werd driedubbel achtste.

Bij de Junioren 500cc, de zware motoren, waren de bloemen voor Gilles Gesquiere uit Adinkerke die een dubbele reekszege liet noteren. Gino Deschuymere (Harelbeke) werd vijfde in de eindstand, hij kwam als derde en vierde door de finish, en Jens De Bruyne (Hertsberge) legde beslag op de zesde en zevende plaatsen.

Nate Van Tatenhove uit Zwevezele deed er nog maar eens twee ritzeges bij, bij zijn reeds goed gevuld palmares, hij werd andermaal winnaar bij de Nationalen 250cc. Louis Beernaert (Handzame) mocht mee op het podium als derde in de eindstand na zijn vierde en tweede plaatsen. Seth Van Tatenhove (Zwevezele) werd vierde in totaal na zijn derde en vierde plaatsen, en Uwe De Waele (Poeke) werd driedubbel vijfde bij deze kwartliters.

Kristof Calus uit Heestert kwam als derde en tweede onder de geblokte vlag bij de Seniors Open, goed voor de tweede eindstek.

Goede opkomst bij de Internationalen

Stanley Verstraete uit Zerkegem mocht naar de hulde na afloop bij de Inters 250cc met de tweede eindstek na zijn derde en tweede plaatsen. Avo Tack (Oostrozebeke) kwam als tweede en derde kwartliter on de geblokte vlag, goed voor de derde totaal.

Jeffrey Dewulf uit Jabbeke was knap bezig bij de Internationalen en werd winnaar bij de zware motoren, de Inters 500cc met dubbele reekszege. Kampioen Wietse Brackman de Vlaams Brabander moest in Jeffrey zijn meerdere erkennen en werd driedubbel tweede. Jorne Tytgat uit Kerckhove die nu in Gullegem woont, werd driedubbel derde bij de Inters 500cc. Thuisrijder – organisator van de cross in Volkegem, Greg Demeulemeester, was ook knap bezig en legde beslag op de vijfde en zesde plaatsen, en Jens Bleyaert (Dudzele) werd negende bij de zware motoren.

Verrassingen bij de Zijspannen

Door afwezigheid van Jens Delmotte die met vakantie is in Spanje, en de polsbreuk van Bert Soetaert, de toppers … was de zege ditmaal voor Sander Lauwers – Nzelo Hoste (Dentergem-Oostrozebeke) die in beide reeksen als tweede onder de geblokte vlag kwamen maar wel als besten en winnaars in groep A.

Geert Valcke – Mathis Lareu (Oostrozebeke) werden tweede in de eindstand in groep A met dubbele derde plaats algemeen op twintig deelnemers.

Maxim en Mathias Moenaert (Gistel-Wingene) schreven beide reeksen op hun naam, de broers werden daarmee eindwinnaars in groep B.

Sandrino Huysentruyt – Jarey Vlot (Ruddervoorde) mochten na afloop naar de hulde als tweede in groep B na hun dubbele vierde plaatsen in de reeksen.

Hein en Loic Bekaert (Oostrozebeke) kwamen als zesde en zevende onder de geblokte vlag, goed voor de derde podiumplaats in groep B.

Gaelle Stroo – Joey Valcke (Oostrozebeke) werden vierde in groep B. ( GuidoA.)