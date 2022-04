Motorcross: uitslagen VJMO en MCLB in Laarne

Met zo’n 400 piloten in totaal mocht men op de motorcross in het Oost-Vlaamse Laarne alweer gewagen van een succes, op zaterdag 120 jeugdrijders en op zondag 280 piloten achter het starthekken.

VJMO op zaterdag

Bij de allerjongsten, de Initiatie genaamd, werd Hakkan Hempte uit Otegem gehuldigd als dagwinnaar in groep A. De jonge kerel pakte uit met de reekszege in de eerste manche en werd tweede in de slotmanche. Ollie Van De Casteele uit Brugge mocht mee op het podium als derde in de eindstand na zijn dubbele vierde plek.

Lowie Van Grembergen (Deerlijk) was knap bezig in groep B waarin hij zijn beide reeksen afsloot op de tweede plaats en daarmee ook tweede was in de eindstand. Liam Lancriet (Kortemark) legde in deze groep B beslag op de vierde en vijfde plaatsen, goed voor de vijfde stek in de totaalstand.

Britt Van Tatenhove uit Zwevezele was alweer de snelste in de eerste reeks bij de Mini-Ladies, maar na de pauze moest ze vrede nemen met de tweede plek, maar in de totaalafrekening was Britt alsnog de snelste en mocht met de hulde op het hoogste schavotje. Danaé Zutterman (Beernem) was aan de slag bij de Ladies Open waarin ze derde werd in de eindstand na haar vierde en derde plaatsen.

Matto Vertongen uit Avelgem was de beste in beide reeksen voor de Nieuwelingen 65cc en mocht met de hulde dan ook op het hoogste schavotje met de bloemen en de grootste beker. Bij deze was Tallon Dekeyser (Ruiselede) goed voor zilver, hij werd als tweede en derde afgevlagd. Bij de Nieuwelingen 85cc werd Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) driedubbel derde, zowel in beide reeksen als de eindstand derde.

Seth Priem uit Lichtervelde mocht andermaal op het hoogste schavotje bij de hulde van de Juniors 85cc, hij werd eindwinnaar met de tweede plek in de eerste reeks en winnaar van de tweede manche. Bo Tytgat (Lichtervelde) werd vijfde bij deze Junioren 85cc met de vijfde en vierde plaatsen.

Om het zondagprogramma te verlichten rijden de grote vierwielers op zaterdag hun reeksen. Axel Volckaert uit Ieper werd driedubbel tweede bij deze Quads, zowel in beide reeksen als de eindstand de tweede plek. Febe Devos (Deerlijk) legde beslag op de zesde en vijfde plaatsen, en daarmee vijfde in de eindstand van de Quads.

MCLB OP ZONDAG

Bij de Nieuwelingen 250/500cc komen een dertigtal jongens aan de start en zorgen wekelijks voor een harde strijd met daarbij enkele toppers uit West-Vlaanderen. Joshua Dubaere uit Otegem) is een van deze beloftevolle jongeren tussen 19 en 23 jaar, en mocht zondag in Laarne op het hoogste schavotje met de hulde als eindwinnaar, hij werd tweede in de eerste reeks en schreef de tweede op zijn naam.

Jeffrey Deruddere (Tielt) miste net het podium, hij werd vierde in de eindstand met zijn derde en zesde plaatsen. Tybo Tytgat (Lichtervelde) legde beslag op de achtste en zevende plaatsen, goed voor de zevende eindstek.

Marc Kennes (Kortemark) mocht ook op het hoogste schavotje als eindwinnaar bij de Nieuwelingen C (vanaf 42 jaar), hij schreef beide reeksen op zijn naam. Xavier Degeldere (Ingelmunster) kwam als derde en negende onder de geblokte vlag en was daarmee vijfde in de eindstand. Stefaan De Ruyck (Tielt) werd zevende in de eindstand na zijn vijfde en tiende plaatsen.

Jana Calus (Heestert) werd driedubbel derde bij de Dames Open, zowel in beide reeksen als de eindstand vinden we Jana als derde.

Een grote groep Beloften achter het starthekken, jongens tussen 14 en 19 jaar.

Milan Vandecaveye uit Beernem mocht na afloop naar de hulde, hij werd derde in de eindstand met de vierde en zesde plaatsen. Troy Dendooven (Oostkamp) werd zesde in totaal met de tiende en vierde plaatsen. Rune Van Massenhove (Leffinge) zevende en achtste plaatsen in zijn reeksen en zevende in de totaalstand. Boris Vanrobaeys (Roeselare) kwam als twaalfde en vijfde onder de geblokte vlag, goed voor de achtste eindstek, en Jelle Maes uit Izegem werd tiende in totaal met de achtste en negende plaatsen.

Aaron Spruytte (Hooglede) mocht na afloop naar de hulde als derde bij de Junioren 250cc, hij legde beslag op de vijfde en derde plaatsen. Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) kwam als vierde en twaalfde door de finish, goed voor de vijfde eindstek, en Dougan Paepe (Brugge) zesde in de eindstand na zijn achtste en tiende plaatsen. Gino De Schuymer (Harelbeke) mocht op het podium met de hulde van de Junioren 500cc, hij legde beslag op de derde eindstek met de tweede en derde plaatsen.

Baptiste Beernaert uit Handzame schreef beide reeksen op zijn naam bij de Nationalen 250cc en mocht met de hulde dan ook op het hoogste schavotje met de bloemen en de grootste beker, en broer Louis Beernaert werd driedubbel tweede.

Lowie Soens (Zwevegem) legde beslag op de zevende en vijfde plaatsen bij de Nationalen 500cc en was daarmee zesde in de eindstand.

Kristof Calus (Heestert) werd driedubbel vierde bij de Seniors.

Kampioen Wietse Brackman outstanding

Als kampioen Wietse Brackman aanwezig is bij de Internationalen is het raden wie op de ereplaats volgt, Wietse won alweer beide reeksen bij de Inters en winnaar bij de zware motoren, de Inters 500cc. David Segers werd andermaal dubbel tweede.

Jorne Tytgat uit Kerckhove, nu wonende in Gullegem, miste net het podium, hij werd vierde bij de Inters 500cc met de vijfde en vierde plaatsen. Tim Vandriessche (Menen) legde beslag op de zesde plek in beide reeksen en was daarmee vijfde in de eindstand, en Greg Demeulemeester uit Kerckhove en nu wonende in Deerlijk, werd zevende in de eindstand bij de Inters 500cc met de tiende en achtste plaatsen.

Avo Tack (Oostrozebeke) werd driedubbel derde bij de Internationalen 250cc, Damon Tanghe (Ooigem) vierde bij de Inters 250cc na zijn vijfde en vierde plaatsen, en Stanley Verstraete (Zerkegem) vijfde in de eindstand met de zevende en vijfde plaatsen.

Emilio Vannieuwenhuyze uit Lichtervelde werd driedubbel winnaar bij de Inters Open B, hij schreef beide reeksen en de eindzege op zijn naam.

Zijspannen

Met 15 driewielers achter het starthekken bij de zijspannen kon men niet klagen en deze zorgden voor heel wat spanning en spektakel.

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) mochten met de hulde op het hoogste podium plaats nemen, zij schreven de eerste reeks op hun naam en finishten als tweede in de slotmanche, goed voor de eindzege.

Bert Soetaert – Loid Bekaert (Oostrozebeke) werden tweede in groep A, in de eerste reeks afgevlagd als derde en in de slotmanche namen zij revanche met de zege.

Kenneth Dierckens – Dagwin Sabbe (Tielt) mochten op het derde schavotje met de hulde, zij legden beslag op de tweede en derde plaatsen in de reeksen.

Geert Valcke – Mathis Lareu (Oostrozebeke) werden vijfde in totaal in groep A.

Maxim en Mathias Moenaert (Gistel) mochten met de hulde op het hoogste schavotje als winnaars bij de Zijspannen B, zij kwamen als vierde en vijfde onder de geblokte vlag, als winnaars en tweede groep B.

Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Meulebeke-Ruiselede) legden beslag op de vijfde en vierde plaatsen, als tweede en reekswinnaar groep B, maar de totaaltijd in hun nadeel en aldus moeten vrede nemen met de tweede in de eindstand.

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) mochten mee naar de hulde als derde in groep B, zij legden beslag op de zesde en zevende plaatsen.

Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel) werden vierde in groep B met de zevende en achtste plaatsen, en Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem) vijfde in totaal in groep B.

Volgende afspraak op 30 april en 1 mei in Aalter. (Guido Allewaert)