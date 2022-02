Kwinten Tas supportert voor schaatsende zus op Olympische Winterspelen: “Sandrine is een echte winnares”

Tijdens de uitzendingen van de Olympische Winterspelen zit de skeelerfamilie Tas meer dan ooit aan het scherm gekluisterd. Amper drie jaar na haar switch naar het schaatsen, neemt Sandrine Tas nu al deel op het allerhoogste niveau. “Het is een groeiproces. Gewoon deelnemen is voor haar niet voldoende, ze kijkt nu al vier jaar vooruit”, weet broer Kwinten.

Als wereldtopper in het skeeleren overstappen naar het schaatsen: het parcours van landgenoot Bart Swings (30) bleek voor Sandrine Tas (26) een grote motivatie. Zij richtte zich volledig op het schaatsen en deed dat met succes: ze mocht meteen naar de Olympische Winterspelen in Peking. Aangezien Sandrine nog relatief nieuw is in het schaatsen, wil ze nu vooral internationale ervaring opdoen. “De Winterspelen van Milaan 2026 zijn haar hoofddoel, dat durft ze zelf ook uit te spreken”, weet broer Kwinten Tas (34), die jarenlang bondscoach was in het skeeleren. “De ultieme droom is natuurlijk net als Bart Swings de stap naar de top te kunnen zetten.”

“Sandrine is nog volop aan haar techniek aan het werken. Daarom is het niet realistisch om nu op een topresultaat te mikken. Toch ben ik sowieso enorm trots dat ze zich wist te plaatsen, zo kort na haar omschakeling. Maar ik ken Sandrine: voor haar is gewoon deelnemen niet voldoende. Ze is een winnares en beschouwt deze Winterspelen als een deel van het groeiproces.”

“Ze heeft er dan ook best wel wat voor opgeofferd. Zo is ze quasi verhuisd naar het Nederlandse Heerenveen om optimaal te kunnen trainen. Sinds juli was ze zowat fulltime daar. Bovendien heeft ze het skeeleren grotendeels moeten opgeven. Twee sporten op het hoogste niveau beoefenen, dat is onhaalbaar. En in het skeeleren heeft ze al zowat alles bereikt. Ik kan haar keuze dus volledig begrijpen. Ook als bondscoach maakte ik daar nooit een probleem van. Iedere atleet moet die keuze voor zichzelf maken, een coach mag je daarin niet afremmen.”

Massastart

Sandrine mikt, net als Swings, vooral op het einde van de Winterspelen. Dan vindt ‘de massastart’ plaats, hun favoriete discipline, waarbij in groep wordt gereden, wat een stuk dichter aanleunt bij het skeeleren dan de individuele ritten. “Het feit dat er zoveel kunnen doorstromen van het skeeleren naar het schaatsen toont aan dat het echt wel topatleten zijn. Je kan het een beetje vergelijken met het veldrijden en het wegwielrennen, waar we nu ook heel wat toppers succesvol de overstap zien maken.”

“Ook ik skeelerde destijds op internationaal niveau en zat met Bart Swings in het nationaal team, maar ik ben al een tiental jaar gestopt. Toen bestond die trend om over te stappen naar het schaatsen nog niet echt. Al maak ik me geen illusies, want ik had nooit het intrinsieke talent van Bart of Sandrine.”

(AD)