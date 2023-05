IRWV kroont zich tot Belgisch kampioen kajakpolo

In de laatste manche van het BK in Ieper kon IRWV zondag de titel pakken in het kajakpolo. De beslissende match tegen vice-kampioen Turnhout werd met 5-2 gewonnen. De titel werd naar verluidt rustig gevierd. De volgende grote afspraak komt snel. In het pinksterweekend zal de ploeg in Essen deelnemen aan de Deutschland Cup. Op de foto de kampioenenploeg met van links naar rechts: Louis Verstraete, Robin Mussly, Seppe Casier, Steven Bruynsteen, Jeroom Verstraete, Jeroen Suffys, Ewout Ryckeboer en Anton Denys. (API/gf)