Indra Médard in aflossing naar EK in Heerenveen

Begin november, bij de start van het nieuwe snelschaatsseizoen, zag Bart Swings wel iets in een nieuw aflossingsteam, met naast zich Jason Suttels en Indra Médard. Hun eerste doel was een deelname aan het EK. Daarin is het drietal al geslaagd.

Het Belgische team pursuit kon aan de slag op de Worldcups in Japan en Polen, in de B-groep met negen landen, naast de top zes van de A-groep. “In Japan werden we derde. In Polen waren we nog sterker en sloten we af met winst, en als zevende land qua tijd. Dat was, als vierde Europees land, voldoende voor die kwalificatie, na Noorwegen, Italië en Nederland”, zegt de 25-jarige Médard, die in Heerenveen woont en schaatst en er uitkomt voor SPROG, een Nederlands marathonteam.

Bij zo’n ploegenachtervolging proberen landenteams van drie schaatsers over acht ronden de snelste tijd neer te zetten. “Die kwalificatie is alvast mooi, zeker nadat we nog maar een drietal keer samen hebben getraind en nog maar twee wedstrijden hebben gereden. Ten opzichte van andere landen dus veel minder, maar toch met een mooie progressie”, vindt Médard.

Over twee jaar is de team pursuit een discipline op de Spelen. Dat wordt uiteindelijk hun grote doel. “Jason en ik, die net in het langebaancircuit actief zijn, rijden samen met Bart, een Olympisch kampioen. Dan wil je zeker niet teleurstellen. Bart legt de druk binnen ons team niet te hoog. We zijn dit project nog maar net begonnen en hij vindt het best leuk dat er weer wat Belgen mee zijn naar World Cups. Dat draagt bij aan de sfeer.”

Het EK vindt van 5 tot en met 7 januari plaats in Heerenveen. Een thuiswedstrijd voor de Oostendenaar. “We trainen er alle drie. Met kerst gaan we naar huis, om dan vanaf de 26ste weer op het ijs te staan. We staan nu zevende in de wereldbekerranking. De eerste acht mogen naar het WK. Verder in het seizoen is er nog Salt Lake City. Op hoogte, waar er veel sneller wordt gereden. Ook dat wordt een hele uitdaging.” (ACR)