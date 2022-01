Indra Médard boekt eerste selectie voor World Cup schaatsen

De Koninklijke Belgische Schaats Federatie (KBSF) heeft de nationale selectie bekendgemaakt voor de Junior World Cup en het wereldkampioenschap voor junioren. Fran Vanhoutte uit Gistel is voor beide evenementen geselecteerd. Indra Médard mag zich een eerste keer opmaken voor een wereldbeker.

De 23-jarige Oostendenaar zal er deel uitmaken van de neo-senioren. Beide evenementen hebben plaats in het Oostenrijkse Innsbruck. De Worldcup in het weekend van 22 en 23 januari. Fran Vanhoutte doet er de 500 meter, 1000 meter, 1500 meter en de massastart bij de junioren dames. Indra de 1500 meter en de massastart. “Hij reed al enkele uitstekende marathons bij de beloften in het Nederlandse circuit, dus de massastart moet hem zeker liggen”, klinkt het bij Langebaan Schaatsclub Gent (LBSG) waar beide West-Vlamingen zijn aangesloten.

Op het WK voor junioren, het laatste weekend van januari, rijdt Fran er dezelfde afstanden. Zij en Indra maken met Gijs Luijten, Robbe Beelen en Laurens Bergé (junioren mannen) uit Limburg deel uit van de nationale selectie onder leiding van bondscoach Manon Spruit.

Van skeeleren naar schaatsen

Voor Médard, student industrieel ingenieur, gaat het snel. Hij begon met inlineskaten vanaf zijn achtste. Sinds 2014 maakte hij vast deel uit van het Belgisch nationaal team en vertegenwoordigde hij ons land op zowel Europese als Wereldkampioenschappen. Zo werd hij in 2017 onder andere Wereldkampioen bij de junioren en won hij in 2019, samen met Bart Swings, een bronzen medaille in de ploegkoers op het Wereldkampioenschap in Barcelona.

Vorige zomer nam Indra als enige senior van Zwaantjes Roller Club Zandvoorde in het skeeleren nog deel aan het EK in het Portugese Canelas. In november volgde het WK in Columbia. Tussendoor stond hij op het zomerijs in Heerenveen waar hij de laatste maanden het meest vertoefde. De Belgische schaatsbond had er onder andere een trainingskamp ingelast in het kader van het project Road to Ice waar hij aan deelnam. Zo maakte Indra voor dit seizoen de overstap naar het langebaanschaatsen omdat zijn ultieme doel de Olympische Spelen zijn en skeeleren jammer genoeg geen Olympische discipline is.

Zijn ambitie in het marathonschaatsen is als een laatstejaars neo-senior in de B-divisie binnen het team SPROG de overstap te kunnen maken naar het A-peloton. “Zaterdag mocht ik een marathon starten bij de topdivisie in Thialf in Heerenveen en werd 24ste van de 56 deelnemers”, aldus Indra Médard.

(ACR)