Dubbel voor heren van KRB Jabbeke en dames KBC Sint-Michiels

Derde keer, goede keer. Zo dachten ze bij Sporting Brugge, die de organisatie van de bekerfinales tweemaal uitgesteld zag. Onder een stralend zonnetje stonden zo’n 80 medewerkers paraat om alles in goede banen te leiden. En hoe! Zelfs de Brugse burgemeester en schepenen waren onder de indruk.

De lokale ploegen hebben dan ook de hoofdprijzen binnengehaald. Bij de vrouwen was Sint-Michiels de nipte winnaar, die Baasrode zonder prijzen huiswaarts stuurde. Coach Joeri Van Hoecke kon over een sterke bank rekenen. Basisspeelster Charlotte D’Hoore was nog niet voldoende hersteld van haar kwetsuur, waardoor Nathalie Lievens aan de afworp kwam. Fien Van Parys kreeg de voorkeur op de achterpositie en ontgoochelde opnieuw niet. Daarnaast werden de zusjes Shana en Lisa Verdonck samen met de jonge Jasmien Vandenbruwaene opgezweept door de felle aanhang van Sint-Michiels met als resultaat de dubbel en dat na een heuse thriller.

Opnieuw dubbel voor Sint-MichielsHet damesteam van KBC Sint-Michiels stond in de finale opnieuw tegenover ’t Botterken Baasrode. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie, die besliste over de titel, ging Sint-Michiels met het kleinste verschil winnen bij de Oost-Vlamingen. Ook nu was de spanning te snijden. Het team van coach Joeri Van Hoecke maakte het minste foutjes en won dus met opnieuw het kleinste verschil (26 – 27).Op de foto zien we v.l.n.r. coach Joeri Van Hoecke, Chartlotte D’Hoore, Sofie Cool, Nathalie Lievens, Lisa Verdonck, Annelien Timperman, Fien Van Parys, Caroline Cool, Shana Verdonck en Jasmien Vandenbruwaene samen met de kindjes. (foto Jan Vanhecke)

Bakermat

Daarna was het de beurt aan de mannen, waarbij Jabbeke de absolute favoriet was. De kampioen, met Hendrik Baert opnieuw in de basis, liep vlot zes punten uit. Vooral verdedigend zat het heel goed, waardoor de foutjes genadeloos afgestraft werden. Aan de overzijde kregen youngsters Wiebe Ceulemans en Kobe Sevenhant speelminuten, en die vervulden ze met verve. Aan de rust leek de wedstrijd gespeeld, maar coach Timothy Compernolle kreeg het vuur opnieuw in zijn team. Met twee rugworpen bracht Koen Van Iseghem Male langszij, maar na een time-out kreeg de afscheidnemende coach Vincent Mahieu zijn team terug op de rails. Tomas Vandamme en Tim Versyck, die als chef-kok zijn restaurant even kon verlaten, gooiden Jabbeke naar de verdiende dubbel. Toen Tomas ook nog twee individuele prijzen pakte, kon het Jabbeekse feest losbarsten. De burgemeester en schepenen zagen hoe het krachtbal nog altijd ten volle leeft in de Brugse regio, waar de krachtbalsport ook uitgevonden is! (JV)