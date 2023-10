Bij Durf en Win Koekelare is krachtbal wekelijks één groot familiegebeuren

In eerste landelijke lijkt het team van Durf en Win Koekelare nu al op weg naar de titel. Na vijf speeldagen is het team nog als enige ongeslagen. De uitslagen liegen er ook niet om: 38-14, 14-20, 48-14, 8-34 en deze week 10-34! Voor Jaak Bolle is het elk moment genieten van het krachtbalgebeuren.

Jaak Bolle en zijn familie genieten enorme bekendheid in de krachtbalmiddens. Jaak speelde jarenlang krachtbal, maar ook zijn vrouw Rita speelde vele wedstrijden. De krachtbalmicrobe werd met de paplepel ingegoten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen in zijn voetsporen getreden zijn.

De trotse Jaak steekt van wal: “Voor mijn familie zijn deze wedstrijden een familiegebeuren. Vorig seizoen waren enkele spelers van dit team nog aan de slag in de tweede afdeling. Er werd gekozen om een stapje terug te zetten. Zo kan mijn zoon Steven samenspelen met zijn zoon Owen, terwijl zijn ploeggenoten uit tweede afdeling ook mee de overstap maakten.”

“Nu hebben we een mooie mix van jonge spelers met meer ervaren spelers die elkaar door en door kennen. De wisselwerking is uitstekend. Ze verstaan elkaar niet enkel op het veld, maar ook daarbuiten verloopt alles heel vlot. Zondag werd de derby tegen Ichtegem gespeeld. We hadden een heel zware wedstrijd verwacht, aangezien een van onze sterkhouders, Steven Bonneure, ontbrak wegens een reis.”

“Maar aan de overzijde kon meervoudig Speler van het Jaar Joos Anseeuw wegens een zware blessure niet spelen. Wij hebben deze wedstrijd dan ook gemakkelijk gewonnen met 10-34.”

Punten thuishouden

Momenteel staat Koekelare dus alleen aan de leiding. De voornaamste concurrenten, Sint-Michiels en Temse, lieten al puntjes liggen, waardoor de weg naar de titel openligt. Hiervoor moet op 4 november nog de moeilijkste klip omzeild worden: Temse. Maar zolang er geen blessures zijn, moet Koekelare de punten zeker thuis kunnen houden. In dat geval kan het al een kampioenenfeestje beginnen plannen.

(JV)